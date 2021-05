Lady Gaga svela di essere rimasta incinta dopo aver subìto violenza sessuale: "Ho avuto una crisi"

Nella docuserie The Me You Can't See, creata e prodotta da Oprah Winfrey e il Principe Harry, tra gli ospiti c'è Lady Gaga che ha raccontato un episodio molto violento della sua vita, svelando di aver subìto violenza sessuale e di essere rimasta incinta a 19 anni.

Venezia 2018: un primo piano di Lady Gaga sul red carpet di A Star is Born

Lady Gaga, durante l'intervista registrata per The Me You Can't See, ha riflettuto sugli effetti che l'abuso sessuale ha avuto su di lei. All'epoca stava cercando di diventare una musicista professionista quando un produttore le chiese di togliersi i vestiti dicendole che se non l'avesse fatto le avrebbe fatto terra bruciata attorno:

"Ero paralizzata, non ricordo nemmeno bene. E non dirò il suo nome. Appoggio il movimento #MeToo, e capisco che le persone si sentono a proprio agio a raccontare, ma io no. Non voglio mai più vedere quella persona. Ho sentito un dolore intenso, poi sono diventata insensibile. È lo stesso dolore che ho provato quando mi ha lasciata incinta dai miei genitori. Ero stata violentata e mi avevano lasciata chiusa in uno studio per mesi."

La cantante ha continuato svelando su come questo violento episodio abbia avuto delle conseguenze su di lei e sulla sua carriera, fino ad arrivare a un vero e proprio crollo psicotico:

"Ho avuto una totale crisi psicotica e per un paio di anni non sono stata la stessa ragazza. Ancora adesso ho sei mesi buoni, ma può capitare un crollo. Sto male, voglio tagliarmi e penso alla morte. Tutti pensano che sia come un normale virus, ti ammali e poi guarisci, ma non è così."

Patrizia Reggiani contro Lady Gaga: "Non ha avuto neanche il buon senso di incontrarmi"

Una storia che ha segnato la vita di Lady Gaga ed è per questo che ha voluto raccontarla nella docuserie di Oprah Winfrey e il Principe Harry, per dare forza a chi come lei ha subito violenza:

"Mi vergogno molto per questo. Come spiego alle persone che ho privilegi, soldi, potere e sono infelice? Non sono qui a raccontare la mia storia perché voglio che qualcuno pianga per me. Sto bene. Ma aprite il vostro cuore agli altri. Perché ci sono passata e le persone hanno bisogno di aiuto. Quindi, fa parte della mia guarigione, essere in grado di parlare con voi."

The Me You Can't See debutta oggi su Apple TV+, una docuserie che parla appunto del benessere mentale e dei disturbi emotivi, attraverso le storie di diversi ospiti famosi.