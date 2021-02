Lady Gaga: i suoi cani rapiti sono stati consegnati alla polizia

Per fortuna si è conclusa su una nota positiva la vicenda che ha coinvolto la star Lady Gaga, i suoi cani, e il dog-sitter durante una passeggiata per le strade di Los Angeles.

Tutto è bene quel che finisce bene. I cani della star Lady Gaga, rapiti nella giornata di mercoledì durante una passeggiata, sono stati ritrovati e consegnati alla polizia di Los Angeles. Stabili anche le condizioni del dog sitter.

Lady Gaga durante una tappa del suo tour

È successo qualche ora fa: i due cagnolini rapiti lo scorso mercoledì sono tornati a casa, dopo che una donna li ha riconsegnati alla LAPD Olympic station verso le sei del pomeriggio. Lì, dei rappresentanti della cantante hanno preso in custodia i cuccioli, per il ritrovamento dei quali era stata offerta una ricompensa di 500,000 dollari (che non sappiamo ancora se sia stata effettivamente accettata dalla persona in questione).

Intanto, dall'ospedale sono arrivate buone nuove: Ryan Fisher, il dog-sitter che aveva incassato un colpo di pistola nel tentativo di difendere sé stesso e i cani, si trova in condizioni stabili. Gaga ha definito Fisher "un eroe per aver rischiato la vita difendendo la sua famiglia", come riporta anche Variety.

L'unica nota negativa, al momento, è che i due malviventi che hanno assalito l'uomo non sono ancora stati catturati.

Attualmente Lady Gaga si trova qui in Italia per le riprese del film di Ridley Scott, basato sul libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed".