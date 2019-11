Lady Gaga sarà Patrizia Reggiani nel film sull'omicidio Gucci

Lady Gaga sarà Patrizia Reggiani nel cast del film che racconta le vicende dell'omicidio Gucci, il nuovo lungometraggio diretto da Ridley Scott, che si cimenta ancora una volta con una storia che ha tenuto col fiato sospeso tutto il mondo.

Come confermato da Deadline, la cantante tornerà quindi nel ruolo di attrice, dopo meno di un anno dalla sua vittoria agli Oscar per uno dei brani della colonna sonora di A Star is Born.

Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci

Lady Gaga si cimenta in un ruolo impegnativo come quello di Lady Gucci, ovvero Patrizia Reggiani, accusata di essere la mandante dell'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci, nipote ed erede dell'omonima casa di moda, freddato nel 1995 sulle scale del suo ufficio.

Maurizio Gucci ebbe due figlie con Patrizia Reggiani, Alessandra e Allegra, ma poi lasciò sua moglie per un'altra donna, Paola Franchi. Per questo l'ex-moglie avrebbe architettato la vendetta contro il marito, ordinando il suo omicidio e scontando una condanna come mandante e organizzatrice dell'omicidio che sarebbe dovuta durare 26 anni. Insieme a lei finirono in carcere altre persone, tra cui Pina Auriemma, una sedicente "maga", amica e confidente della Reggiani, titolare di un negozio Gucci a Napoli, e i due esecutori materiali dell'omicidio.

Patrizia Reggiani, oggi

Il racconto sull'omicidio Gucci sarà, quindi, diretto da Ridley Scott e scritto da Roberto Bentivegna, che si basa sul libro di Sara Gay Forden, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed.