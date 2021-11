Lady Gaga e le sue peggiori audizioni prima di diventare famosa: "Ero pessima, mi bloccavo"

Lady Gaga, intervistata da The Hollywood Reporter, ha ammesso di non aver sempre azzeccato le sue audizioni prima di diventare famosa: l'attrice di House of Gucci si è aperta a proposito di quanto fosse difficile per lei portare a termine un provino senza "bloccarsi".

"Sono stata terribile durante le audizioni per anni, ero pessima. Non riuscivo mai ad ottenere un ruolo, mi bloccavo e basta". ha rivelato la Gaga, che ha anche ricordato di aver fatto provino per uno spot di LensCrafters che non andò a buon fine: "Stavo lì impalata e mi dicevo: 'Oh mio Dio! Devo farlo alla perfezione. Devo rendere papà orgoglioso.'"

Lady Gaga

Oggi la pop star ha una vittoria all'Oscar (per la migliore canzone originale) più una nomination come migliore attrice grazie al suo ruolo in A Star Is Born del 2018, oltre a una vittoria al Golden Globe per il suo lavoro in American Horror Story.

Lady Gaga, durante la stessa intervista, ha anche parlato del difficile compromesso che si deve accettare quando si diventa famosi: "Ho fatto uno scambio quando ho deciso di perseguire la mia carriera. Non sapevo quale sarebbe stato quello scambio, ma è successo. E per certi versi mi sento come se avessi perso tutto".