Lady Gaga a Milano, la parolaccia in italiano è virale (VIDEO)

Lady Gaga incanta Milano per la premiere italiana di House of Gucci e... Si fa scappare una parolaccia in italiano, come si vede in questo video.

Lady Gaga conquista Milano nella serata dell'anteprima italiana di House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott, e subito dopo anche il web con questo video in cui la sentiamo dire una parolaccia in italiano.

La cantante e attrice di fama mondiale ha presentato ieri, 12 novembre, la pellicola incentrata sull'omicidio di Maurizio Gucci per ordine della ex moglie Patrizia Reggiani, il personaggio da lei interpretato, incantando i presenti con la sua frizzante personalità e un abito rosso di Versace.

E a proposito di frizzante personalità, conosciamo ormai il suo lato ironico e ricco di umorismo, e non ci stupisce dunque che a diventare virale in pochissimo tempo è stato un suo video girato dopo la proiezione del film, nel quale si è resa protagonista di un divertente segmento in cui la sentiamo proferire una delle parolacce preferite dagli italiani...

"Che cazzo succede?" si chiede Gaga dalla macchina che, sotto la pioggia, segue l'auto della guardia di finanza per strada.

Ovviamente il video ha già fatto il giro del web, e ha divertito particolarmente i fan italiani della cantante Premio Oscar.

House of Gucci arriverà il 16 dicembre al cinema.