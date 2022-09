Lady Gaga interrompe un concerto a Miami: “La salute dei fan prima di tutto”

Uno spiacevole inconveniente ha colpito Lady Gaga e i suoi fan lo scorso weekend. Impegnata in un concerto a Miami, la nota cantante e attrice ha dovuto sospendere la performance canora a causa di un violento temporale.

Il tutto è accaduto poco prima che potesse cantare "Rain on Me" e "Hold My Hand". Lady Gaga si è rivolta, visibilmente emozionata, al suo pubblico spiegando come non poteva in alcun modo permettersi di mettere la loro vita in pericolo. Ha poi realizzato un video sui social dove, in lacrime, ha chiesto scusa a tutti i suoi fan ringraziandoli per il supporto. "Voglio essere responsabile e prendermi cura dei miei fan. Non so cosa avrei fatto se fosse successo qualcosa di grave a qualsiasi componente del pubblico o del mio staff. La vita e la salute prima di ogni cosa" ha dichiarato Lady Gaga, rimarcando il fatto che avrebbe voluto cantare la sua canzone sotto la pioggia, ma le circostanze erano troppo rischiose.

Il tour di Lady Gaga è stato fino ad ora un successo globale, arrivando a toccare anche Europa, Asia e Nord America. Vi ricordiamo che la cantante sarà la co- protagonista di Joker: Folie à Deux, in uscita nel 2024, assieme a Joaquin Phoenix: il suo ruolo dovrebbe essere quello di Harley Quinn.