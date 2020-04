Lady Gaga guida la performance di The Prayer al Together At Home Concert (VIDEO)

Accompagnata da Andrea Bocelli, John Legend, Céline Dion e Lang Lang, Lady Gaga guida la performance di The Prayer per l'evento Together At Home Concert ,

Lady Gaga al timone dell'interpretazione del brano The Prayer, accompagnata da quattro grandi artisti come Andrea Bocelli, John Legend, Céline Dion e Lang Lang. Le star della musica si sono esibite assieme a tante altre celebrità in diretta da casa propria per il One World: Together At Home Concert.

L'evento musicale trasmesso dalle reti americane ABC, CBS e NBC, ma anche in streaming su YouTube e, qui in Italia, su Rai 1, ha visto la partecipazione di grandi nomi del panorama dell'intrattenimento, da Paul McCartney a Taylor Swift, da Kerry Washington a Idris Elba, ma anche tanti altri.

Tra le numerose performance della serata, la più chiacchierata è pero quella di The Prayer, il brano scritto da David Foster, Carole Bayer Sager, Alberto Testa e Tony Renis per il film d'animazione del 1998, la Spada Magica, che potete rivedere anche nel video in testa alla notizia.

A precedere l'iconica esibizione, "Soon You'll Get Better" interpretata da Taylor Swift, mentre nel corso dell'evento abbiamo assistito anche ad altre incredibili performance come "You Can't Always Get What You Want" dei Rolling Stones, "Sunny" cantata da Billie Eilish e Finneas o "Stand by Me" riproposta da John Legend e Sam Smith.

E voi avete seguito il concerto? Qual è stata la vostra esibizione preferita?