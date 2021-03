Lady Gaga abbraccia l'enorme bouquet di fiori che il fidanzato le ha mandato a Roma (FOTO)

In occasione del suo compleanno, Lady Gaga ha ricevuto un enorme bouquet di fiori dal suo fidanzato Michael Polansky, come testimonia la foto condivisa sui social dalla cantante che si trova a Roma per le riprese di House of Gucci.

Nel corso dell'ultima domenica di marzo, sui social si sono susseguiti una marea di post dedicati a Lady Gaga. Milioni di persone da ogni parte del mondo hanno infatti approfittato del web per rivolgere i propri auguri alla cantante e attrice americana che proprio nelle scorse ore ha compiuto 35 anni. Come molti ben sapranno, Lady Gaga si trova attualmente a Roma per le riprese di House of Gucci e proprio nella capitale italiana ha festeggiato il suo compleanno. Stefani Germanotta ha però dovuto fare a meno della presenza dei suoi amati cani e del suo fidanzato Michael Polansky, il quale ha però trovato un modo per far sentire la propria vicinanza alla sua amata. Gaga ha infatti mostrato, tramite una foto condivisa sui social, la composizione floreale che Polansky le ha fatto recapitare direttamente nell'attico in cui sta trascorrendo queste settimane di riprese.

Al lavoro: Il fiorista incaricato di realizzare il bouquet recapitato a Lady Gaga

"Quando il tuo fidanzato ti manda tutti i fiori a Roma per il tuo compleanno. Ti amo, tesoro", si legge nel post della star in cui la vediamo mentre abbraccia l'enorme bouquet. L'attrice di A Star Is Born ha anche menzionato gli altri suoi compagni di vita, ovvero i suoi due cani, Gustav e Koji, gli amati bulldog francesi che le sono stati restituiti il ​​mese scorso dopo la rapina che ha visto il dog sitter, Ryan Fischer, finire in ospedale con ferite da arma da fuoco. "Non vedo l'ora di stare a casa con te ed i nostri cani. Questo è tutto ciò di cui ho bisogno", si legge quindi nel post. Ricordiamo che Lady Gaga e Michael Polansky sono una coppia da più di un anno. La cantante e l'imprenditore hanno ufficializzato la propria unione durante il Super Bowl dello scorso anno e sono stati visti insieme anche a gennaio, in occasione dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca.

Per quanto riguarda House of Gucci, nel film diretto da Ridley Scott Lady Gaga interpreterà Patrizia Reggiani, la donna che ha trascorso 18 anni in carcere in quanto mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci, interpretato nel film da Adam Driver. Le riprese dell'opera si stanno tenendo tra Roma, Milano e Firenze.