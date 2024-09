Bulli e pupe: Rob Marshall sarà il regista del remake del celebre film

Bulli e pupe (Guys and Dolls), il film del 1955 tratto dall'omonimo musical, potrebbe avere un remake diretto dal regista Rob Marshall.

Il progetto sarà prodotto da TriStar Pictures per conto della Sony e il filmmaker sembra sarà coinvolto anche come sceneggiatore.

Il team al lavoro sul remake

Rob Marshall firmerà la sceneggiatura insieme a John DeLuca, John Requa e Flenn Ficarra. Il team della produzione che si occuperà della realizzazione della nuova versione di Bulli e pupe sarà composto anche da John Goldwyn, Marc Toberoff e Marc Platt in collaborazione con Marshall e DeLuca.

Il regista si è già messo alla prova più volte con progetti di genere musical come accaduto con Chicago, Nine e Into the Woods.

Da Mamma mia! a Moulin Rouge!, la rinascita del musical negli anni 2000

L'evoluzione del progetto

Sony aveva ottenuto i diritti delle storie originali di Damon Runyon e del musical di Broadway, oltre a quelli del film del 1955 necessari per il remake, nel 2019, e nel 2021 la regia era stata affidata a Bill Condon. Tra gli attori che erano stati indicati come possibili protagonisti c'erano, in quell'occasione, Channing Tatum e Joseph Gordon-Levitt.

Il lungometraggio originale aveva come protagonisti Marlon Brando, Jean Simmons, Frank Sinatra, e Vivian Blaine. Al centro della trama c'era Nathan Detroit, un grande scommettitore, che cerca un luogo dove allestire una bisca clandestina, individuando la location perfetta il garage dell'Hotel Biltmore, dove però il proprietario chiede una cauzione di 1.000 dollari. Cercando di ottenere la somma, Nathan coinvolge un altro giocatore d'azzardo, Sky Masterson, e gli propone una scommessa apparentemente impossibile: invitare a cena Miss Sarah Brown, sergente dell'Esercito della Salvezza.

Il musical, invece, aveva debuttato a Broadway nel 1950 ed è andato in scena per oltre 1200 performance nel corso di tre anni, conquistando cinque Tony Award, per poi tornare grazie a numerosi revival.