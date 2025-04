Lady Gaga al Coachella 2025: uno show epico che riscrive le regole del pop

L'attesa era altissima ma Lady Gaga è andata oltre ogni aspettativa. Sul palco principale del Coachella Valley Music and Arts Festival, Stefani Germanotta ha trasformato il deserto in un immenso teatro dell'immaginario: una vera Mayhem Ball, come promesso, fatta di caos estetico, provocazione e perfezione scenica. Ogni elemento dello spettacolo era calibrato al millimetro: luci, costumi, visual, interazioni con il pubblico, nulla è stato lasciato al caso.

La performance, iniziata puntuale alle 23:10 con Bloody Mary, ha subito imposto il tono visionario della serata. Vestita in un abito barocco rosso, Lady Gaga ha dato il via a uno show articolato in atti teatrali, ognuno con un'identità visiva ben definita. In Poker Face, ad esempio, ha danzato su una scacchiera gigante contro una Regina Bianca mascherata, gridando "Tagliatele la testa!" dopo averla "sconfitta".

Una setlist da sogno per i fan di Lady Gaga

Lady Gaga in Joker: Folie à Deux

Ventitré i brani in scaletta per raccontare diciassette anni di carriera, in un equilibrio perfetto tra passato e presente. I fan hanno ritrovato le hit che li hanno fatti innamorare - da Alejandro a Born This Way - ma anche le nuove tracce tratte da Mayhem, come Killah (con la presenza del DJ Gesaffelstein) o Perfect Celebrity, che hanno aggiunto nuove sfumature al suo universo artistico.

Uno dei momenti più suggestivi è arrivato con l'esecuzione di Paparazzi, accompagnata da una scenografia ispirata all'iconico videoclip: stampelle dorate, luci strobo e una passerella sospesa che ha avvolto la cantante in un'atmosfera tra sacro e glamour decadente. La teatralità della scena ha fatto emergere tutta la potenza simbolica del brano in una chiave visiva rinnovata e sorprendente.

Lady Gaga riscrive la storia del Coachella

Effetti speciali, outfit spettacolari, voce potente e storytelling visivo hanno reso lo show un vero punto di svolta per la storia del Coachella. Con un finale travolgente su Bad Romance tra medici della peste e fuochi d'artificio, Lady Gaga ha dimostrato ancora una volta - se ce ne fosse bisogno - di essere ineguagliabile.

Il Coachella 2025 ha avuto la sua regina. E ora, il mondo attende il tour di Mayhem, pronto a sconvolgere altri palcoscenici con la stessa, instancabile energia.