Lady Gaga e Che tempo che fa nel mirino della Lega per il sostegno al Ddl Zan

Lady Gaga ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa ha infastidito la Lega: il sostegno della star internazionale al Ddl Zan e alla comunità LGBTQ+ ha irritato il partito di Matteo Salvini che ha emesso un comunicato contro la trasmissione dove si è parlato anche di vaccini, altro argomento indigesto alla Lega.

La combo vaccini e Lady Gaga proposta da Fabio Fazio nella puntata di domenica 14 novembre di Che Tempo che Fa non ha lasciato indifferente uno dei partiti che appoggiano il governo Draghi, ci riferiamo alla Lega di Matteo Salvini che tre giorni dopo la messa in onda della trasmissione ha reso pubblico il suo dissenso. Lady Gaga, presente in studio per il lancio del film House of Gucci, si è emozionata vedendo che in alcune piazze italiane le persone hanno protestato contro l'affossamento del Ddl Zan cantando 'Born This Way', uno dei brani più noti della cantante, quello che Elton John definì "il nuovo inno gay".

La star internazionale non ha mancato di far sentire il suo sostegno alla comunità italiana comunità LGBTQ+ con un accorato discorso "siete i più coraggiosi, i più gentili, siete un'ispirazione e che succeda una cosa di questo genere dobbiamo gridare al disastro. Voi dovete invece essere protetti, a tutti i costi, come tutti gli esseri umani che vivono su questa Terra. Io continuerò a scrivere musica per voi, e, cosa più importante, cercherò di lottare per voi".

Nel corso della trasmissione, prima dell'intervista a Lady Gaga, si era parlato anche di vaccini, il Ministro Speranza aveva sottolineato l'importanza della terza dose, supportato dal virologo Roberto Burioni. La Lega ritiene che questo tipo di argomenti non debba essere una priorità del servizio pubblico e, come spiega nel comunicato, ha addirittura presentato un quesito alla commissione di vigilanza Rai.

Nella nota si legge "La Lega chiede alla Rai chiarimenti in merito ai contenuti diffusi dalla trasmissione 'Che tempo che fa' nella recente puntata del 14 novembre, durante la quale sono stati affrontati argomenti delicati con un atteggiamento schierato e non plurale. Parlare di campagna vaccinale e diritti civili in questo modo sicuramente non è d'aiuto né sensibilizza a dovere su certi temi, ma esaspera soltanto gli animi e alimenta divisioni. A questo proposito abbiamo presentato un quesito in commissione di vigilanza Rai, per sapere come si intenda procedere in merito. Il dott. Fazio è libero di perorare tutte le cause politiche che ritiene ma non può fare un uso privato della televisione pubblica, per rispetto di tutti quei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone".