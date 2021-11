Lady Gaga fa gli auguri ad Adam Driver: "Buon compleanno a uno strambo come me!"

Lady Gaga ha fatto gli auguri di buon compleanno ad Adam Driver - suo compagno di set in House of Gucci - e lo ha definito 'strambo' come lei.

La chimica tra Lady Gaga e Adam Driver sul set di House of Gucci è stata notevole al punto tale da spingere la protagonista del film a fare gli auguri di buon compleanno alla sua spalla, definita "stramba" come lei.

Attraverso il suo profilo Instagram, Lady Gaga ha fatto gli auguri di buon compleanno ad Adam Driver, che ha compiuto ben 38 anni. L'attrice e pop star si è lasciata andare a un post sincero e appassionato in cui ha scritto a proposito del suo compagno di set in House of Gucci: "Io e il mio buddy Adam Driver. Buon compleanno a qualcuno che sono così felice di conoscere. Questi due siamo noi in un dietro le quinte del film. Spero tu possa trascorrere una giornata meravigliosa! Sono stata un'attrice davvero fortunata ad aver imparato da te! Ho capito perché i tuoi fan ti adorano - è perché sei il migliore! E sei anche strambo, proprio come me!".

In House of Gucci, Adam Driver e Lady Gaga interpretano Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani. Il film diretto da Ridley Scott è ambientato in Italia e racconta la storia del famoso omicidio che ha portato alla morte del rappresentante della maison Gucci. Mentre Adam Driver ha ricevuto due candidature ai Premi Oscar - per Marriage Story e BlacKkKlansman -, Lady Gaga lo ha vinto per la Miglior Canzone Originale per A Star is Born.

Intervistata da The New York Times a proposito di House of Gucci, Lady Gaga ha raccontato: "Non ho mai avuto un'esperienza migliore come quella con Ridley Scott. Lui ama gli attori e gli artisti! Insieme a lui mi sentivo sempre più forte! Grazie, Ridley, per avermi permesso di interpretare questo ruolo. Pochi registi uomini consentono alle proprie attrici di imbruttirsi sul set. Ridley non fa parte di questo novero! Lui ha trasformato quello che sembrava un omicidio a sfondo sessuale in qualcosa di molto più triste e profondo!".

Infine, Lady Gaga ha detto: "Non sappiamo come sarà accolto il film ma sappiamo di aver fatto un grande lavoro! Siam orgogliosi di quello che abbiamo realizzato, comunque vada!". House of Gucci sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures a partire dal prossimo 16 dicembre.