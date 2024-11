Adam Driver e Anne Hathaway protagonisti del poliziesco Paper Tiger di James Gray

James Gray ha schierato un cast di prim'ordine per il suo prossimo film Paper Tiger. Adam Driver, Jeremy Strong e Anne Hathaway saranno i protagonisti della pellicola, basata su una sceneggiatura originale di Gray.

Le riprese inizieranno all'inizio del 2025 per questo film poliziesco incentrato su due fratelli che vengono coinvolti in un piano che non è esattamente quello che sembra. Il loro legame viene messo alla prova quando si ritrovano invischiati in un mondo di violenza e corruzione, nel mirino della "Mafia" russa.

Alcuni dettagli del film e i crediti degli attori

I diritti di vendita internazionali saranno gestiti da Veterans di Vincent Maraval e Kim Fox la prossima settimana all'American Film Market, mentre CAA Media Finance rappresenterà i diritti nazionali. Leone Film Group finanzia interamente il film che Raffaella Leone produce insieme a Rodrigo Teixeira per RT Features.

Driver è un attore due volte nominato all'Oscar che ha recentemente concluso la produzione del film di Jim Jarmusch Father, Mother, Sister, Brother. Tra i suoi titoli recenti figurano Megalopolis, Ferrari, 65 e White Noise.

Gray ha diretto di recente il film drammatico Armageddon Time - Il Tempo dell'Apocalisse (2022), interpretato da Hathaway e Strong. In precedenza ha diretto Ad Astra e Civiltà perduta.

La Hathaway è stata recentemente vista nel film di Amazon The Idea of You, e i suoi prossimi progetti includono Flowervale Street, Mother Mary e Princess Diaries 3. Strong, che ha debuttato con Succession, è apparso di recente in The Apprentice e sarà presto nel film biografico di Bruce Springsteen Deliver Me From Nowhere.

Gray è rappresentato da CAA e Jackoway Austen. Driver è rappresentato da MWE e Sloane Offer. Strong è rappresentato da WME, Sugar23 e Hansen Jacobson. Hathaway è rappresentata da CAA, Entertainment 360 e Sloane Offer.