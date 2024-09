Lady Gaga annuncia l'album Harlequin, companion del film Joker: Folie à Deux

Lady Gaga ha annunciato che tra tre giorni, il 27 settembre, sarà disponibile l'album Harlequin, progetto ideato come companion di Joker: Folie à Deux.

La cantante, già durante la Mostra del Cinema di Venezia, aveva regalato qualche indizio legato al progetto.

L'annuncio dell'artista

La copertina dell'album Harlequin mostra Lady Gaga in una doccia e l'artista aveva pubblicato online alcune slide con scritto Still Not October, Moondust Gets Everywhere, No Ducttape No Mission, Don't Tell Me What To Wear e I'm Ready For My Interview (Non è ancora ottobre, La polvere di luna finisce ovunque, Nessuno nastro adesivo nessuna missione, Non ditemi cosa indossare e Sono pronta per la mia intervista).

L'artista recentemente ha presentato la canzone Die With a Smile con il cantante Bruno Mars

Lady Gaga aveva collaborato nel 2021 con Tony Bennett, mentre in precedenza aveva realizzato l'album Chromatica, la cui uscita era stata posticipata nel 2020 a causa della pandemia.

Nel 2022 aveva inoltre ottenuto importanti nomination e premi grazie al brano Hold My Hand, usato per la colonna sonora di Top Gun: Maverick.

Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix e Lady Gaga: "Il nostro? Un sequel che capovolge le regole"

Cosa racconterà il film

Nel sequel in arrivo nelle sale Arthur Fleck, interpretato da Joaquin Phoenix, e è ricoverato ad Arkham in attesa del processo per i suoi crimini come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma trova anche la musica che è sempre stata dentro di lui.

La sceneggiatura di Joker: Foli à Deux è firmata dal regista e Scott Silver, come il capitolo precedente.

Tra gli interpreti ci sono inoltre Zazie Beetz (che riprende il suo ruolo dal primo film), Catherine Keener (nei panni dell'avvocato difensore di Arthur, Maryanne Stewart), Harry Lawtey (nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham City, Harvey Dent) e Steve Coogan (nei panni del conduttore televisivo Paddy Meyers). Tra gli interpreti spazio poi a Brendon Gleeson e Jacob Lofland in ruoli non ancora rivelati.