Lady Diana: il musical teatrale sulla vita della principessa uscirà su Netflix

Diana, il musical teatrale sulla vita della principessa britannica uscirà su Netflix ad ottobre, prima di tornare a Broadway dopo lo stop forzato degli scorsi mesi.

Non sono ancora moltissime le persone che hanno avuto modo di vedere dal vivo il musical Diana, considerato che lo spettacolo teatrale è stato presentato per la prima volta al La Jolla Playhouse alla fine del 2019 ed ha portato in scena soltanto in alcune anteprime a Broadway all'inizio di marzo 2020, poco prima che i teatri fossero costretti a chiudere a causa dell'emergenza sanitaria. A distanza di un anno, come riportato questa settimana, la produzione dello spettacolo riprenderà con un'anteprima al Longacre Theatre il 1° dicembre, mentre la serata di apertura ufficiale è prevista per il 16 dicembre. Questo permetterà a sempre più persone di godersi lo spettacolo che racconterà la storia di Lady D, ed ancora più gente avrà l'opportunità di farlo quando il musical sbarcherà su Netflix.

Come riportato da Playbill, rivista mensile statunitense dedicata agli amanti del teatro, il musical è stato infatti in grado di ottenere l'approvazione per mettere in scena lo spettacolo la scorsa estate e filmare al Longacre senza pubblico e rispettando tutti i protocolli di sicurezza Covid-19 in atto. "La possibilità di condividere il nostro spettacolo, prima con il pubblico globale di Netflix e poi con un pubblico dal vivo a Broadway, è qualcosa che tutti abbiamo sognato per più di un anno", hanno detto i produttori di Diana in una dichiarazione congiunta. "Non potremmo essere più entusiasti di condividere finalmente sia il film che il musical di Broadway con il mondo".

Lo spettacolo è stato diretto da Christopher Ashley, mentre il cast comprende Jeanna de Waal per il ruolo di Diana, Roe Hartrampf come il principe Carlo, Erin Davie come Camilla Parker Bowles e Judy Kaye come la regina Elisabetta. Joe DiPietro, vincitore del Tony Award, si è invece occupato della scrittura dei dialoghi, mentre David Bryan, un altro vincitore del Tony, ha scritto le musiche.