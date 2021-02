Lady Diana, Emma Corrin: "Sarà interessante vedere Kristen Stewart nel ruolo della principessa"

Emma Corrin ha interpretato Lady Diana in The Crown e ha commentato la scelta di Kristen Stewart per la parte della principessa nel film Spencer.

Emma Corrin ha interpreato Diana nella serie The Crown e l'attrice ha ora commentato la scelta di Kristen Stewart per l'iconico ruolo nel nuovo film di Pablo Larrain.

Il progetto cinematografico si intitola Spencer e riporterà la storia della moglie di Carlo, il figlio di Elisabetta II, sugli schermi.

La giovane attrice, che ha conquistato una nomination ai Golden Globe grazie alla sua interpretazione di Diana Spencer, non tornerà nelle prossime stagioni di The Crown, venendo sostituita da Elizabeth Debicki.

Emma Corrin ha parlato della sua collega Kristen Stewart, che si è trasformata nella principessa per il film Spencer, dichiarando: "Penso sia meraviglioso, semplicemente grandioso, perché ovviamente Diana dovrebbe essere celebrata e in realtà penso che sia così interessante vederne così tanti ritratti. Spero che tutte queste diverse attrici proporranno diverse sfumature e differenti aspetti della sua storia che possiamo mettere in relazione alle nostre vite e da cui si potrà imparare".

L'attrice ha paragonato la situazione al film I'm Not There di Todd Haynes: "Quando tutti questi attori interpretano Bob Dylan, come Cate Blanchett, si possono vedere parti e aspetti diversi di questa persona che pensiamo di conoscere così bene".

La Principessa Diana con i suoi due figli, Harry e William

Emma ha inoltre spiegato che lavorare a The Crown è stata un'esperienza incredibile nonostante sia stato davvero complicato interpretare un personaggio così iconico come quello di Diana: "Ci sono così tanti video e le persone si sentono incredibilmente vicine a lei. Quella era la magia, che si trattava di una persona in cui era incredibilmente facile immedesimarsi e le persone le volevano davvero bene, quindi pensavo 'come posso interpretarla?'".

L'attrice ha poi ricordato che le è stato utile ricordarsi che stava proponendo una versione di Diana ideata da Peter Mogan e dal team di autori, senza avere la pretesa di offrire un ritratto realistico della principessa o pensare a quello che potrebbero pensare i membri della famiglia reale.

Corrin ha quindi aggiunto: "Apprezzo così tanto la sua forza, e apprezzo la sua intensa vulnerabilità e la profondità delle sue emozioni che deve aver provato in quel periodo in cui era alle prese con una situazione così complicata".

Emma ha sostenuto: "Semplicemente l'ammiro per il modo in cui si è comportata e ha affrontato le cose".