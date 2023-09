La voce che hai dentro: anticipazioni seconda puntata, stasera su Canale 5

La fiction con Massimo Ranieri, La voce che hai dentro, cambia giorno di programmazione e torna in TV stasera su Canale 5 in prima serata: ecco le anticipazioni della seconda puntata.

La voce che hai dentro, la fiction ideata e interpretata da Massimo Ranieri, torna in TV stasera su Canale 5 alle 21:25 con la seconda puntata, dopo l'esordio "tiepido" della scorsa settimana. A partire da oggi, e per le prossime due settimane, la serie andrà in onda sempre di venerdì sera, sfidando Tale e Quale Show su Rai 1, e lasciando spazio al Grande Fratello nella serata del giovedì, meno competitiva sul fronte degli ascolti.

Anticipazioni puntata di venerdì 22 settembre

Michele è alle prese con le intemperanze di Regina: riesce a salvarla dal disastro provocato da una sua canzone incautamente rilasciata online, e continua a lavorare insieme a lei nella composizione di un pezzo adatto per vincere il contest. Giulio chiede a Maria di sposarlo, ma la donna sembra combattuta. Intanto Raffaele, manovrato da Russo, cerca di prendere tempo per evitare che Regina firmi il contratto con la Parthenope: le sta talmente addosso, che il suo matrimonio già traballante entra in una crisi conclamata. Nel tentativo di portare Vincenzo al successo, Antonio ottiene un provino per il suo cantante proprio alla Russo Records.

La trama della fiction

Michele Ferrara è proprietario della Parthenope Edizioni Musicali, una grande casa discografica napoletana che nei tempi d'oro ha annoverato tra i propri assistiti alcuni tra i più celebri cantautori della tradizione. Questo prima di essere condannato per l'assassinio del padre Domenico, vecchia gloria della musica partenopea. Nonostante si professi innocente, Michele sconta in carcere quella condanna e oggi, dopo dieci anni, è di nuovo libero. Torna a Napoli proprio un attimo prima che la famiglia, per evitare il fallimento, decida di vendere la casa discografica al loro più acerrimo rivale, l'editore musicale Gaetano Russo. Ma il progetto di Michele è diverso, lui non vuole vendere né fallire, lui vuole rilanciare la Parthenope. Sono tutti attoniti, la moglie Maria, il figlio maggiore Raffaele, Antonio e la più giovane, Anna. Sarà quest'ultima a sostenere Michele nel suo progetto imprenditoriale di rifondare la Parthenope mettendo al centro talenti nuovi.

E grazie all'incontro con la giovane trapper Regina, il destino della Parthenope - ma soprattutto la vita dei Ferrara - prende una strada inaspettata. Michele dovrà però fare i conti con i figli e la moglie Maria, che è deciso a riconquistare, nonostante la donna sia legata sentimentalmente a Giulio. Ma soprattutto Michele dovrà lavorare fianco a fianco con Regina per riportare ai vecchi fasti quella che per Napoli è stata un'istituzione. Michele non solo dovrà insegnare, ma scoprirà da Regina di avere molto da imparare. Per ricominciare, dovrà liberarsi dei fantasmi del passato.

Il cast

Massimo Ranieri, che torna a interpretare una fiction (l'ultima volta era stata nel 2012 con Sabato, domenica e lunedì per la RAI) nei panni del protagonista, è qui anche ideatore del progetto. Accanto a lui un altro volto amatissimo del piccolo schermo, quello di Maria Pia Calzone, indimenticabile Imma Savastano di Gomorra. E poi ci sono Michele Rosiello nei panni di Raffaele, il figlio maggiore, Erasmo Genzini in quelli di Antonio e Giulia D'Aloia in quelli di Anna, la piccola di casa. La Niña è la trapper Regina, Gianfranco Gallo è l'acerrimo nemico Gaetano Russo, Nando Paone è Luigi, caro amico di Michele e Ruben Rigillo è Giulio, nuovo compagno di Maria.