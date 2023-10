Ascolti TV di venerdì 6 ottobre: Tale e Quale Show contro La Voce che hai Dentro, chi ha vinto

I programmi più visti in TV di venerdì 6 ottobre con Tale e Quale Show su Rai 1 e La Voce che hai Dentro su Canale 5.

Ascolti TV di venerdì 6 ottobre: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto la seconda puntata di Tale e Quale Show su Rai 1 e gli episodi finali di La Voce che hai Dentro con Massimo Ranieri su Canale 5. E ancora sport, film, serie televisive e attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Rai 1 contro Canale 5: sale Tale e Quale Show, bene Quarto Grado su Rete 4 e Fratelli di Crozza su NOVE

Su Rai 1 Tale e Quale Show ha interessato 3.381.000 spettatori, con uno share del 22%. Canale 5 con La voce che hai dentro ha intrattenuto 1.876.000 spettatori, con uno share dell'11,1%.

Rai 2 ha mandato in onda Italia-Francia, l'incontro valido per Coppa del Mondo di Rugby ha raccolto davanti allo schermo 507.000 spettatori, pari al 2,7% di share. Big Game - Caccia al Presidente in onda su Italia 1 è stata vista da 1.194.000 spettatori, lo share è del 6,6%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

Totò e il Principe De Curtis. L'uomo oltre la maschera trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 586.000 spettatori, raggiungendo uno share del 3,3%. Su Rete 4, Quarto Grado ha interessato 1.344.000 spettatori con il 7,7% di share.

La7 con Propaganda Live - Diario di Guerra ha catturato l'attenzione di 738.000 spettatori con uno share del 5,6%. Le prove libere del Gran Premio di Fomula 1 del Qatar su Tv8 sono state viste da 368.000 spettatori, lo share è del 2,1%. Fratelli di Crozza, in onda su Nove, ha registrato 1.116.000 spettatori con il 6% di share.