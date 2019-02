La vita in un attimo, featurette esclusiva del film di Dan Fogelman

Patrizio Marino

La vita in un attimo, il nuovo film scritto e diretto da Dan Fogelman, uscirà nelle nostre sale il prossimo 14 febbraio distribuito da Cinema di Valerio De Paolis con protagonisti Oscar Isaac e Olivia Wilde.

La vita in un attimo segue le vicende di Will (Oscar Isaac) e Abby (Olivia Wilde), dal loro primo incontro al college al primo appuntamento, dal matrimonio al concepimento di un figlio, fino all'inaspettata e traumatica separazione. Man mano che la storia si dipana, si riveleranno i legami che li legano a Dylan (Olivia Cooke), una giovane ribelle che cerca di sfuggire alla propria sofferenza; a Irwin (Mandy Patinkin), che cresce la figlia di suo figlio cercando di tenerla al riparo dal dolore; al signor Saccione (Antonio Banderas), ricco proprietario terriero spagnolo, e alla famiglia del suo braccio destro Javier (Sergio Peris-Mencheta), che gestisce la piantagione dove vive con la moglie Isabel (Laia Costa) e il figlio Rodrigo (Àlex Monner).

Life Itself, titolo originale del film, è scritto e diretto da Dan Fogelman, creatore della serie televisiva This Is Us, il cui cast è stato premiato agli ultimi Screen Actors Guild Awards. A chi gli ha chiesto di descrivere La vita in un attimo Folgman ha risposto: "Questo film parla della vita e di quanto sia enorme, confusa, piena d'amore e anche di tragedie. Parla delle persone. Ne esplora i trionfi e i fallimenti, la tristezza e la felicità, racconta di questa cosa strana ma bellissima che ci accomuna tutti: la vita".

Oggi la nostra esclusiva riguarda una featurette inedita e sottotitolata in italiano de La vita in un attimo, nella quale alcuni dei protagonisti del film ci parlano dei loro personaggi.