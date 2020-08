La vera storia di Jack lo Squartatore, Johnny Depp protagonista stasera su Rai4

La vera storia di Jack lo Squartatore è il film che va in onda stasera su Rai4 alle ore 21:10. Diretto dai fratelli Hughes, il thriller vede protagonista Johnny Depp sulle tracce del celebre serial killer che terrorizzò Londra.

Tratto dal romanzo a fumetti From Hell di Alan Moore ed Eddie Campbell, dedicato al leggendario assassino seriale, La vera storia di Jack Lo Squartatore è ambientata a Londra nel 1888 e racconta le vicende scatenate dai delitti dell'assassino conosciuto come Jack lo Squartatore. Nelle strade del quartiere di Whitechapel, il mostro si aggira di notte uccidendo e sventrando le prostitute. Sulle sue tracce, oltre all'intera polizia londinese, c'è l'ispettore Frederick George Abberline, interpretato da Johnny Depp, l'unico che capisce subito che i delitti sono preceduti da una meticolosa e scrupolosa messa in scena.

Ambientazioni cupe, degrado sociale, omicidi orribili, sono gli elementi tra i quali si il giovane ispettore che, indizio dopo indizio, finirà per avvicinarsi a una verità che rischia di compromettere addirittura le sorti dell'Impero, oltre che la sua stessa vita. George osservando la scena del delitto si rende conto che l'assassino ha un incredibile sangue freddo. Il poliziotto, intuitivo e visionario, cerca di ricostruire il profilo di Jack anche grazie all'aiuto della prostituta Mary Kelly (Heather Graham).

Johnny Depp in La vera storia di Jack lo Squartatore

Il film sarà seguito da Murder Maps: Jack lo Squartatore, documentario in due parti diretto da Edward Cotteril nel 2019, che arriva stasera su Rai4 in seconda serata in prima visione assoluta, e che ricostruisce insieme a esperti i delittuosi fatti svoltisi nel quartiere di Whitechapel nel 1888. Proprio con la storia di Jack lo Squartatore si inaugura un nuovo appuntamento settimanale che unisce due linguaggi apparentemente molto diversi: il cinema di finzione e il documentario. Ogni martedì, in prima e seconda serata, il canale Rai proporrà un film di grande successo seguito da un documentario che ne approfondisce le tematiche.