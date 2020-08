La vera Gola Profonda: il film per adulti che fu trasmesso sulla tv olandese e fece scandalo

La vera Gola Profonda, film per adulti del 1972, fece scandalo in molti Paesi europei, tra cui l'Olanda dove il film fu trasmesso sulla tv pubblica olandese nel 2008.

La vera Gola Profonda uscì nel 1972 e sin da subito fece parlare di sé, diventando un cult cinematografico internazionale. Nel 2008, il film per adulti finì per essere trasmesso, nella sua versione integrale, sulla tv pubblica olandese, facendo scandalo e finendo addirittura in Parlamento.

Gola profonda

A distanza di quasi cinquant'anni dalla sua uscita, Gola Profonda continua ancora a far parlare di sé. Erano gli albori degli anni '70 quando Gerard Damiano diresse il film divenuto in breve tempo un vero e proprio fenomeno cinematografico, capace di richiamare l'interesse e la curiosità anche di chi non era un habitué delle sale a luci rosse. Protagonista dell'opera fu Linda Lovelace, la stessa a cui nel 2013 è stato dedicato un intero film diretto da Robert Epstein e Jeffrey Friedman e interpretato da Amanda Seyfried, intitolato proprio Lovelace. Dopo aver ottenuto la popolarità internazionale, l'attrice rinnegò il suo passato nel settore pornografico, spiegando di essere stata costretta dal suo ex marito a recitare nel film, per il quale venne poi pagata 1.250 dollari. La vita di Linda Lovelace si è poi conclusa quando aveva soltanto 52 anni, a seguito di un incidente stradale avvenuto a Denver, in Colorado.

Il 23 febbraio 2008, oltre trent'anni dopo la sua uscita al cinema, La vera gola profonda venne trasmesso dalla televisione pubblica olandese nella sua versione completa e non censurata. Era la prima volta che il porno hardcore, oggi considerato uno dei migliori film per adulti mai realizzati, veniva mostrato sulla televisione pubblica olandese e per questo la sua messa in onda non passò di certo inosservata. Il film fece infatti talmente tanto clamore da divenire un caso mediatico di cui si discusse addirittura nel Parlamento olandese. Per quanto riguarda l'Italia, invece, il film uscì nel 1975 ma la maggior parte delle scene di sesso venne censurata. In Gran Bretagna, infine, il film fu totalmente vietato per oltre dieci anni ed uscì in DVD nel 2000 con il bollino "vietato ai minori di 18 anni".

Una scena del documentario Inside Gola Profonda

Per comprendere l'entità del successo ottenuto dal film al momento dell'uscita nelle sale, basterebbe dare un'occhiata ai numeri riguardanti i costi di produzione e gli incassi registrati successivamente al botteghino: a fronte di un budget complessivo di 25.000 dollari, La vera gola profonda ottenne globalmente 600 milioni di dollari. In proporzione al costo del film, dunque, il suo successo è paragonabile a quello di grandi classici come E.T. L'extraterrestre e Titanic. Il film fu oggetto di così tanti rifacimenti, tra cui l'omonimo del 1974, da costringere la modifica del titolo originale, Gola profonda, che infatti diventò La vera gola profonda.