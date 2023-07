La valle della vendetta stasera su Iris, trama e cast del film del ciclo 'C'era una volta il Western'

Stasera su Iris va in onda il film La valle della vendetta: ecco la trama e il cast della pellicola proposta per il ciclo 'C'era una volta il Western'.

Stasera 10 luglio alle 21:00, in prima serata su Iris, canale 22 del digitale terrestre, per il ciclo C'era una volta il Western', va in onda La valle della vendetta diretto da Richard Thorpe. La sceneggiatura è firmata da Irving Ravetch. La colonna sonora è stata composta da Rudolph G. Kopp. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

La valle della vendetta: Trama

Arch Strobie, ricco ma ormai anziano allevatore del Colorado, ha un figlio, Lee, indolente e scapestrato. Nel ranch vive anche Owen, che la moglie ha avuto da un precedente matrimonio e che Arch considera come un figlio. A differenza del fratello, Owen è onesto ed è un ottimo lavoratore e cerca in tutti i modi di riportare il fratellastro sulla retta via. Ma questi si rivela non solo un fannullone, ma anche un malvagio.

La valle della vendetta: Curiosità

La valle della vendetta è un film del 1951 ed è stato tratto dal romanzo Vengeance Valley di Luke Short.

Il film è stato distribuito in Italia nel 1952 dalla Metro-Goldwyn-Mayer

La valle della vendetta: Trailer e Critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

La valle della vendetta è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 100% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.9 su 10.

La valle della vendetta: Interpreti e personaggi