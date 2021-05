La Vacinada, Helen Mirren: "Lavorare con Checco Zalone è stato un onore"

Helen Mirren ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito alla sua collaborazione con Checco Zalone: i due hanno recentemente lavorato insieme a La Vacinada, un video musicale che, attraverso il racconto di una storia d'amore che nasce tra un attore spagnolo e la Mirren, invita tutti a vaccinarsi.

Il video è stato pubblicato sui social venerdì scorso dallo stesso Zalone, diventando virale in poche ore; si tratta di una nuova canzone di Checco intitolata "La Vacinada", con un'ospite d'eccezione particolarmente gradito: l'attrice premio Oscar Helen Mirren.

Oggi, mercoledì 5 aprile, la star di The Queen ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito alla collaborazione: "Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l'assunzione del vaccino."

Checco Zalone: il video de La Vacinada, con Helen Mirren, è esilarante

"Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme." Ha concluso l'attrice britannica. Il videoclip girato con Checco Zalone ha realizzato il desiderio di lavorare con il comico pugliese di Helen Mirren che in passato, ritirando il Premio Internazionale Flaiano alla carriera a Pescara, aveva dichiarato: "Sono una grande fan di Checco Zalone. Con lui girerei subito un film ma c'è un problema: è più bravo di me!".