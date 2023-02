La Torre Nera: Mike Flanagan conferma lo sviluppo della serie ancora alla ricerca di un distributore

Dopo il flop cinematografico, il regista e sceneggiatore Mike Flanagan conferma di essere impegnato in un adattamento per il piccolo schermo della saga di Stephen King La torre nera. Da fine conoscitore dell'opera kinghiana ed esperto d'horror, Flanagan sembra la persona giusta per il progetto monumentale che conferma essere a cacia di una piattaforma streaming interessata.

Una foto di Mike Flanagan

"Io e il mio partner creativo Trevor Macy abbiamo La torre nera", dice il regista a Script Apart. "L'abbiamo escluso dal nostro accordo con Netflix, sapendo che ce ne saremmo andati, e l'abbiamo escluso anche dal nostro accordo con Amazon, sapendo che avevano già provato a fare un adattamento di Dark Tower e potrebbero essere riluttanti a ripetere l'impresa."

"Quindi, La torre nera non ha uno studio. Non abbiamo ancora un partner, quindi lo sto sviluppando da solo, il che è davvero fantastico" prosegue Mike Flanagan. "Questo è il progetto dei miei sogni. Volevo farlo da così tanto tempo. Se riusciamo a farlo decollare, se riusciamo davvero a farlo funzionare, non escludo il coinvolgimento di Amazon in futuro. Il nostro rapporto con loro è nuovo di zecca, quindi dovremo vedere. Ma, sì, in un modo o nell'altro lavoro a La torre nera ogni giorno".

Flanagan ha acquisito i diritti dell'epico racconto fantasy fantascientifico di Stephen King lo scorso dicembre, quindi il progetto è ancora agli inizi. Tuttavia, il regista ha rivelato in precedenza che la sceneggiatura del primo episodio è terminata e prevede che il suo adattamento durerà cinque stagioni.