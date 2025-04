La tigre e il dragone diventa una serie tv per Prime Video

La storia raccontata nel romanzo La tigre e il dragone sarà adattata in una nuova serie televisiva destinata a Prime Video.

La tigre e la dragone sembra destinato a diventare una serie tv: lo sviluppo del progetto è attualmente in corso tra le fila di Amazon Prime Video.

Lo show si basa sul libro scritto da Wang Dulu, parte di una serie di cinque romanzi.

Cosa racconterà lo show

La descrizione ufficiale della serie La tigre e il dragone anticipa che sullo schermo si potranno vedere paesaggi meravigliosi e spettacolari scene d'azione.

Al centro della trama ci saranno Shu Lien e Mu Bai, due guerrieri, mentre sono divisi tra un amore proibito e il desiderio di modernità, dovendo fare i conti con il desiderio di preservare il loro stile di vita o affrontare un futuro insieme.

Una foto del film

Jason Ning scriverà la sceneggiatura e si occuperà della produzione dell'adattamento per il piccolo schermo. Il team di produttori comprende nomi come Ron D. Moore, Maril Davis, Johnny Levin, Roy Lee di Vertigo Entertainment, e Hong Wang e Qin Wang di Wang Dulu Estate.

Sony Pictures Television, grazie agli accordi stretti in passato con Moore, che è già al lavoro con una adattamento del videogioco God of War per Prime Video, e Ning, sarà lo studio coinvolto nella produzione.

L'opera letteraria

Il romanzo di Wang Dulu è stato adattato varie volte per lo schermo. Nel 2000 è stato Ang Lee a portare la storia al cinema con un film in grado di superare quota 200 milioni di dollari ai box office e ottenere 10 nomination agli Oscar.

I libri che continuano la storia e che potrebbero quindi essere usati per le varie stagioni sono Crane Startles Kunlun, Precious Sword, Golden Hairpin, Sword Force, Pearl Shine, e Iron Knight, Silver Vase.

Per ora Prime Video non ha svelato se c'è già intenzione di produrre più di un capitolo dell'adattamento televisivo.