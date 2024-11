La Talpa, il cast: ecco chi sono i concorrenti, da Peparini e Muller a Marina La Rosa

Per la sua quarta edizione, il game show La Talpa, che approda su Canale 5, ha messo in piedi un cast di volti più o meno noti del piccolo schermo: scopriamo chi sono e perchè sono famosi.

Canale 5 ha riportato in vita La Talpa, la versione italiana del format belga De Mol, che mancava dalla TV da ben 16 anni. Per la quarta edizione ha voluto al timone una vera star del piccolo schermo come Diletta Leotta, alla sua prima prova ufficiale da conduttrice in solitaria di un programma non sportivo. E chi ci sarà, accanto a lei, a farci compagnia fino alla finale del 12 dicembre? Un cast di volti più o meno noti, che, di reality in ospitate, stanno cercando prepotentemente un proprio posto nel grande mondo dello spettacolo.

La Talpa: i concorrenti

Alcuni sono habituè di reality e talent, altri desiderano tornare sotto i riflettori dopo anni di oblio, altri ancora devono reinventare la propria carriera dopo aver detto addio alle precedenti occupazioni. Ecco chi sono i partecipanti alla quarta edizione de La Talpa, dall'ex bambino delle barrette Kinder, Alessandro Egger, fino all'ex campione motociclistico Marco Melandri.

Gilles Rocca

Gilles Rocca è nato a Roma nel 1983

Romano, ha sempre avuto un legame molto stretto con il mondo dello spettacolo, vista l'attività di famiglia, ma da ragazzino sognava di sfondare nel mondo del calcio. Dopo aver giocato per quattro anni nelle giovanili della Lazio, e poi con il Cervia in serie D, Gilles Rocca ha dovuto abbandonare la sua grande passione per un brutto infortunio. Solo allora ha cominciato ad avvicinarsi al mondo della recitazione, ottenendo piccole parti nelle fiction Carabinieri, Don Matteo, Distretto di polizia, R.I.S. Roma - Delitti imperfetti, Le tre rosa di Eva, Rimbocchiamoci le maniche e Nero a metà.

Cimentatosi anche alla regia con alcuni cortometraggi, Gilles Rocca tuttavia ha ottenuto una certa fama presso il grande pubblico solo dopo aver partecipato a Ballando con le stelle, vincendolo, e all'Isola dei Famosi. Nel 2002 Carlo Conti l'ha voluto nel cast di Tale e Quale Show, programma che ha svelato le doti canore di Rocca. Arrivato terzo nella competizione principale, ha poi vinto lo spin-off Tale e Quale Sanremo.

A proposito di Sanremo: nel 2020, durante l'epica litigata tra Morgan e Bugo, le telecamere inquadrarono proprio Gilles Rocca sul palco. Ma cosa ci faceva lì? Il mistero è presto spiegato: la sua famiglia possiede una società di noleggio e assistenza di strumenti musicali, e da quasi 20 anni fornisce l'attrezzatura all'Ariston durante la "settimana santa" della TV.

La Talpa: Diletta Leotta e la scommessa di un ritorno dopo anni di assenza

Lucilla Agosti

Attrice e conduttrice milanese classe 1978, dopo aver studiato recitazione tra l'Italia e la Francia, ha esordito in TV, su Rete A, nel 2002 alla guida di Azzurro, un programma dedicato alla musica. Che ha abbandonato nel 2005 quando, con la nascita del canale All Music, le è stato offerto un programma di moda e lifestyle, All Moda. Per la stessa rete ha condotto altri show e ha partecipato, con Maccio Capatonda, alla serie Intralci, parodia delle soap opera. Se nel 2007 è approdata a Radio Monte Carlo e su Italia 1 con Ale e Franz, ha avuto la sua grande occasione nel 2008 quando, con gli Elio e le Storie Tese, è stata scelta per condurre il Dopo Festival su Rai 1.

Lucilla Agosti è figlia di un noto medico radiologo e di un'insegnate di storia dell'arte

Anche negli anni successivi ha continuato ad alternarsi tra RAI e Mediaset, diventando anche opinionista de L'isola dei Famosi nel 2012. Nel 2013 è diventato virale il video del backstage di una sua intervista a Rocco Siffredi per il programma di All Music, Classifica ufficiale, in cui, tra sguardi ammiccanti, battutine e doppi sensi, Lucilla Agosti ha finito per flirtare davanti alle telecamere con l'ex re del porno. Nel 2015, insieme a Rocco Tanica, ha condotto su Sky Italia's Got Talent. Da allora si è vista meno in TV, a cui ha preferito il lavoro in radio.

La Agosti è mamma di tre figli, Cleo, Diego e Alma, nati dalla storia d'amore con l'ex compagno Andrea Romiti, durata 14 anni. Attualmente è fidanzata con Vanni Oddera, campione mondiale di Freestyle Motocross.

Alessandro Egger

Nato a Belgrado nel 1991, è figlio dell'ex modella Cristina Egger, mentre non si conosce l'identità del padre naturale. Arrivato in Italia, a Como, all'età di 6 anni, è diventato famoso non molto tempo dopo quando è stato scelto dalla Kinder come nuovo volto delle iconiche barrette. Cresciuto, ha deciso di affiancare alla carriera da modello (è stato premiato come Modello dell'anno nel 2019) quella da attore. Ha sfilato per i marchi più prestigiosi, come Versace, Armani, Calvin Klein, Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana, e ha recitato nelle serie Disney Alex & Co., School Hacks e Monica Chef.

Alessandro Egger è diventato famoso su TikTok durante la pandemia grazie a un suo personaggio, la Drag Queen Alexandra

Forse qualcuno ricorderà la sua fugace apparizione in Un medico in famiglia (era il 2014, l'episodio in questione è il 12 della nona stagione), forse ai più attenti non sarà sfuggita la sua particina in House of Gucci di Ridley Scott, ma certamente il pubblico televisivo lega Alessandro Egger a Pechino Express (nel 2017 ha partecipato in coppia con la mamma) e soprattutto a Ballando con le stelle, dove, nel 2022, ha ballato in coppia con Tore Villfor.

Proprio in occasione del programma di Milly Carlucci, l'attore e modello ha confessato di avere un rapporto molto difficile con la madre, che lo avrebbe cacciato di casa a 17 anni, non condividendo il suo sogno di lavorare nel mondo della moda. Poco tempo dopo, però, è stata la stessa Cristina Egger a smentire suo figlio, affermando che Alessandro avrebbe vissuto nella casa famigliare a Como fino all'età di 19 anni, frequentando nel frattempo le migliori scuole della città. Ha una fidanzata, una modella rumena che conosce da più di 10 anni, con cui ultimamente ha fondato una società.

Elisa Di Francisca

Marchigiana, quasi 42 anni, è senza dubbio uno dei nomi più famosi nel cast de La Talpa. Ex schermitrice specializzata nel fioretto, ha vinto due ori (a Londra nel 2012) e un argento (a Rio De Janeiro nel 2016) alle Olimpiadi, 5 medaglie d'argento e 3 di bronzo ai Mondiali, 13 titoli europei, con due argenti e tre bronzi e una vittoria dei Giochi del Mediterraneo.

Elisa Di Francisca è stata al centro di una polemica durante le ultime Olimpiadi di Parigi

La sua prima volta in TV è come giudice a Miss Italia nel 2012, quando il concorso veniva ancora trasmesso da Rai 1, mentre nel 2013 sale addirittura sul palco dell'Ariston per annunciare, insieme alle compagne di nazionale, uno dei cantanti in gara (era Max Gazzè e alla conduzione c'era Fabio Fazio). Soprattutto, nell'autunno dello stesso anno, viene scelta da Milly Carlucci come concorrente di Ballando con le stelle, vincendo l'edizione in coppia con Raimondo Todaro.

La scorsa estate Elisa Di Francisca è stata travolta dalle critiche, durante le Olimpiadi di Parigi, per aver attaccato la nuotatrice Benedetta Pilato dopo un'intervista in cui la ragazza non era riuscita a trattenere le lacrime di gioia per il quarto posto. "Ci è o ci fa? Io di questa intervista non ho capito nulla, è surreale!" aveva detto l'ex schermitrice (che si è ritirata nel 2020), famosa per ambizione e competitività. Una reazione non proprio esemplare che l'ha poi costretta alle scuse.

Marina La Rosa

Marina La Rosa era soprannominata gatta morta al primo GF per tutti i suoi tentativi di seduzione, infruttuosi, verso Pietro Taricone

Siciliana, 47 anni, deve la sua fama alla prima edizione del Grande Fratello, correva l'anno 2000, quella, per intenderci, che vide il primo rapporto sessuale consumato in diretta TV (dietro una tenda, tra Pietro Taricone e Cristina Plevani). L'ex gatta morta (così chiamata nella casa per la sua tendenza alla seduzione) da allora ha realizzato un calendario sexy, ha esordito come attrice a teatro (nel 2004), ha lavorato con la Gialappa's Band e ha perfino preso parte, nel 2002, ad alcune puntate di Beautiful.

Dopo essere arrivata a un passo dalla vittoria dell'Isola dei Famosi nel 2019, ed essere stata concorrente di Alessandro Borghese - Celebrity Chef nel 2023, Marina La Rosa ha deciso di rimettersi in gioco con La Talpa.

Andrea Preti

Andrea Preti è anche un ristoratore: possiede infatti un ristorante di cucina biologica

Nato a Copenaghen nel 1988, dopo la separazione dei genitori ha deciso di seguire la mamma e di tornare con lei in Italia. Nonostante i primi passi siano stati nella moda, ha coltivato fin da ragazzino il desiderio di diventare un attore e per questo ha studiato recitazione tra Roma e New York. L'esordio ufficiale di Preti in TV è avvenuto nel 2012, quando è stato scelto per lo spot della birra Ichnusa. Se nel 2013 è entrato nel cast della fiction di Canale 5, Furore, l'anno successivo ha debuttato come regista con One More Day, in cui ha recitato anche accanto a Stefania Rocca.

La Talpa non è certo il suo primo reality: nel 2016 infatti è stato tra i protagonisti de L'Isola dei Famosi, dove in molti lo ricorderanno per quella liberatoria corsa senza veli su Playa Desnuda. Negli anni successivi si è alternato tra diversi set, come quello del dramma erotico polacco Girls from Dubai, dove ha recitato insieme a Giulio Berruti (che vedremo nella prossima edizione di Pechino Express), ma il 2021 è stato soprattutto l'anno in cui Andrea Preti è entrato nel cast della prima stagione di Un professore, la serie RAI con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi (lui è Lino Battaglia, il professore di educazione fisica).

Famoso anche per i suoi amori vip, da quello con Claudia Gerini al flirt con Eleonora Berlusconi, la scorsa estate Andrea Preti è stato avvistato in compagnia della tennista Venus Williams, sorella di Serena. Nel tempo libero, oltre a viaggiare, ama passare il tempo nel ristorante biologico di sua proprietà.

Marco Melandri

Nato a Ravenna nel 1982, è un pilota motociclistico, campione del mondo della classe 250 nel 2002 e primatista italiano di vittorie nel Campionato mondiale Superbike, con 22 successi. Macio, come è stato soprannominato dai suoi tifosi, ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica nel 2020 e da allora è attivo soprattutto come DJ, pur non disdegnando qualche comparsata in TV: nel 2022 ha partecipato a L'Isola dei Famosi, rimanendo nel reality solo due settimane prima dell'eliminazione.

Marco Melandri è finito al centro delle polemiche per le proprie posizioni No Vax

Legato dal 2005 alla modella ed ex ombrellina Manuela Raffaetà, con cui ha una figlia, Martina, Marco Melandri tuttavia è stato al centro del gossip per aver tradito, nel 2020, la storica compagna con una ragazza, Andrea, indicata da lui sui social come AM. Poco prima di partire per L'Isola dei Famosi, l'ex pilota aveva annunciato di essere tornato con Manuela e che il flirt con Andrea era stato intenso ma poteva dirsi ormai concluso. Tuttavia solo poche settimane dopo era stata proprio la Raffaetà, sempre via social, ad annunciare, in un lungo sfogo, di aver beccato ancora una volta il compagno insieme all'altra. A che punto sarà la loro storia all'inizio de La Talpa?

Marco Melandri è finito nell'occhio del ciclone, sempre nel 2022, anche per le proprie posizioni No Vax. In un'intervista alla rivista Mow, l'ex pilota ha dichiarato di aver contratto deliberatamente il Covid per ottenere il green pass senza l'obbligo del vaccino. Travolto dal polverone mediatico, ha poi dichiarato di aver scherzato e di essere stato male interpretato, ma ormai era troppo tardi: alcuni sponsor avevano già manifestato la volontà di non rinnovare i contratti.

Orian Ichaki

Nata nello Stato di Israele in un anno imprecisato (non l'ha mai rivelato), rispetto alla sua data di nascita si conosce solo il giorno, il 2 marzo. Da qualche anno vive a Milano dove lavora come modella: ha posato per le più recenti campagne di marchi molto noti come Guess e Tezenis, oltre ad aver sfilato nelle più importanti capitali mondiali della moda.

Ecco la modella israeliana nel 2023 come Madre Natura in Ciao Darwin

Sostenitrice di uno stile di vita sano ed equilibrato, pratica molto sport, viaggia appena può e ha fondato insieme al fratello un marchio di gioielli. Non è un volto ancora molto conosciuto, ma se vi state chiedendo dove l'avete vista, ecco la risposta: è stata Madre Natura nell'ultima edizione di Ciao Darwin.

Ludovica Frasca

Ludovica Frasca nel 2013, quando era la velina mora di Striscia

Napoletana, 32 anni, ha esordito in TV nel 2012 rappresentando la Campania a Miss Italia (casualità, nello stesso anno la sua compagna d'avventura, Elisa Di Francisca, era in giuria), ma la maggior parte del pubblico la conosce per essere stata la velina mora di Striscia La Notizia nel 2013. Nel 2016 ha co-condotto Paperissima Sprint mentre dal 2022 alterna al ruolo di soubrette quello di attrice. Ha recitato nei film Deep Six, Athena saves Christmas, e nelle serie Svegliati amore mio e La fuggitiva.

Che Ludovica Frasca abbia provato a seguire le orme di mamma Feliciana Iaccio? Tra gli anni '80 e '90 la madre dell'ex velina era un volto abbastanza popolare, avendo curato i collegamenti esterni per Sanremo, e avendo condotto, insieme a Claudio Lippi ed Ettore Andenna, Giochi senza frontiere tra il 1989 e il 1991.

Al momento Ludovica Frasca è più attiva sui social come modella e influencer, mentre si vede in TV soprattutto come opinionista e ospite in programmi come Pomeriggio Cinque e Le Iene. Molto poco si sa sulla sua vita privata, ma si vocifera che, dopo il matrimonio finito male con l'imprenditore britannico Franck Faricy, sia impegnata in una relazione con un dirigente di Mediaset.

Andreas Muller e Veronica Peparini

Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori di due gemelle a marzo 2024

Andreas è nato in Germania nel 1996 ma si è trasferito da piccolo a Fabriano con l'intera famiglia. Ha cominciato a studiare danza all'età di 9 anni, un percorso che lo porterà dritto dritto, nel 2015 prima e nel 2016 poi tra i banchi di Amici, il programma di Maria De Filippi, di cui vince la sedicesima edizione. Ed è proprio nel talent più famoso d'Italia che Andreas ha incontrato Veronica Peparini, ballerina e coreografa romana. Nonostante i lavori per il Cirque du Soleil, Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Tiziano Ferro e molti altri, in Italia è sostanzialmente famosa per essere stata, dal 2013 al 2022, insegnate di danza ad Amici.

Nel 2020 è stata resa pubblica la loro relazione, cominciata nel 2018, che è stata fin da subito molto criticata per via della differenza d'età: Veronica Peparini ha 25 anni in più di Andreas Muller. Nonostante ciò, la storia d'amore ha continuato a crescere, fino a sfociare nella creazione di una nuova famiglia: nel 2023 i due hanno annunciato di essere in attesa di due gemelline, Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024, quando mamma Veronica aveva da poco compiuto 53 anni. Andreas Muller e Veronica Peparini partecipano a La Talpa come concorrente unico.