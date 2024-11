La Talpa chiude prima per gli ascolti bassi: quando andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata del reality

Sono state trasmesse solo tre puntate de La Talpa su Canale 5 e, nonostante l'esperimento crossmediale, i vertici di Mediaset non sono contenti dei risultati. Il tonfo di lunedì sera è stato molto discusso e, proprio per questo, si è deciso che il reality chiuderà prima del previsto per evitare ancora perdite di ascolti.

La Talpa è stato cancellato

"Per cambiare le cose bisogna avere coraggio, spesso ci si lamenta di quello che c'è in tv e non si dà la possibilità a programmi nuovi di farsi amare": Gilles Rocca non le manda a dire in una diretta sul suo profilo Instagram. "Provate a guardare le novità con occhi diversi, senza criticare per partito preso una conduttrice che sta facendo un ottimo lavoro con eleganza e professionalità" continua. "Il problema dei mediocri sta proprio nel dover affossare chi è un vincente solo per sentirsi più forti. Ma i mediocri resteranno tali, mentre i vincenti continueranno a vincere le proprie sfide".

La Talpa verso la chiusura anticipata: la decisione di Mediaset dopo il crollo degli ascolti

Parole molto forti da parte del concorrente che non passano inosservate, ma i numeri parlano chiaro e non c'è molto spazio per accuse e supposizioni. Con un 10% di share ottenuto con la puntata di lunedì, il destino de La Talpa è segnato. L'ultima puntata verrà trasmessa su Canale 5 lunedì 25 novembre in prima serata e sarà un montaggio delle puntate 4,5 e 6, che saranno invece disponibili integralmente in streaming su Mediaset Infinity.