La Talpa verso la chiusura anticipata: la decisione di Mediaset dopo il crollo degli ascolti

Il ritorno de La Talpa dopo sedici anni di assenza si è rivelato meno brillante del previsto. Secondo indiscrezioni riportate da Dagospia, Mediaset avrebbe deciso di chiudere il programma condotto da Diletta Leotta in anticipo, a causa del drastico calo degli ascolti registrato nell'ultimo episodio andato in onda lunedì 18 novembre.

Un debutto promettente, ma un declino rapido

La prima puntata del reality, trasmessa il 5 novembre, aveva raccolto 2.250.000 spettatori con uno share del 14,04%. Tuttavia, il cambio di programmazione deciso dalla rete, che ha spostato il programma al lunedì sera, si è rivelato fatale. La trasmissione si è infatti trovata a competere con L'amica geniale, la serie televisiva tratta dai romanzi di Elena Ferrante, particolarmente amata dal pubblico. Questo confronto diretto ha portato La Talpa a perdere terreno, fino a registrare 1.572.000 spettatori con uno share del 10,6% nella terza puntata, andata in onda il 18 novembre.

Il cambio di conduzione: una scelta controversa

Il ritorno di La Talpa - Who is The Mole era stato annunciato come una delle novità di punta della stagione televisiva. Tuttavia, la decisione di affidare la conduzione a Diletta Leotta, dopo un presunto rifiuto di Ilary Blasi, non ha convinto tutti. Molti fan del programma avrebbero preferito rivedere Paola Perego, storica conduttrice delle prime tre edizioni, alla guida della nuova stagione.

Marina La Rosa è una delle concorrenti del reality show

Secondo Giuseppe Candela di Dagospia, i vertici Mediaset avrebbero deciso di accorpare in una o due puntate gli episodi mancanti, anticipando la chiusura inizialmente prevista per il 9 dicembre. Se i rumors si rivelassero corretti, l'ultima puntata de La Talpa potrebbe andare in onda il 25 novembre o al massimo il 2 dicembre.

I motivi del flop de La Talpa - Who is The Mole

Il calo degli ascolti non è stato solo il risultato della forte concorrenza, ma anche di una serie di scelte strategiche discutibili. Il cambio di programmazione: il passaggio al lunedì sera ha esposto il reality a una competizione serrata con una serie già consolidata. La scelta di Diletta Leotta ha diviso il pubblico, soprattutto gli appassionati delle vecchie edizioni. Nonostante l'attesa per il suo ritorno, La talpa potrebbe non aver saputo conquistare le nuove generazioni di telespettatori abituate ormai ad altri tipi di reality show.