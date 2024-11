La Talpa: come sono andati gli ascolti della prima puntata? I numeri raccolti da Diletta Leotta su Canale 5

C'era grande attesa per il ritorno de La Talpa, paventato da Mediaset già da un paio di stagioni, dopo 16 anni dall'ultima edizione (che era andata in onda su Italia 1, condotta da Paola Perego). All'indomani dell'esordio della nuova edizione, affidata a Diletta Leotta, i dati Auditel sugli ascolti ci dicono che sono stati oltre 2 milioni gli spettatori che si sono lasciati incuriosire dal nuovo corso del reality.

Gli ascolti di martedì 5 novembre

Per la precisione, sono stati 2.250.000 i telespettatori che sono rimasti a guardare la prima puntata de La Talpa, in onda a partire dalle 21:35 circa fino alle 00:10, con uno share del 14.04%. Non di molto superiori gli ascolti di Rai 1, che ha trasmesso Un padre, il film (non in prima visione) tratto dal romanzo autobiografico Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love: la rete ammiraglia RAI ha registrato 2.706.000 telespettatori con uno share del 15.1%.

Il vero tonfo della serata è stato quello di Se mi lasci non vale su Rai 2, il programma condotto da Luca Barbareschi che, con l'ultima puntata (è stato chiuso in anticipo dalla rete), ha intrattenuto 191.000 telespettatori con uno share pari al all'1.2%. Non è andata benissimo nemmeno a Bianca Berlinguer, che, con la lunga maratona di È sempre Cartabianca dedicata alle elezioni USA, ha raccolto poco più di 580.000 spettatori, per il 4.9% di share. Su Rai 3, l'esordio della nuova stagione di Amore criminale ha tenuto incollati davanti allo schermo 702.000 telespettatori, con uno share del 3.2%.

I numeri delle precedenti edizioni de La Talpa

Vent'anni fa, il 30 gennaio del 2004, andava in onda su Rai 2 la prima puntata di sempre della versione italiana de La Talpa. Quell'esordio assoluto, condotto da Amanda Lear (poi sostituita da Paola Perego già alla seconda puntata, conduttrice delle due stagioni successive), fece registrare 3.435.000 spettatori e il 14.74% di share.

Nel 2005, con il passaggio a Italia 1, la première fu vista da 3.927.000 spettatori, per il 18.51% di share.

L'ultima stagione trasmessa fino a ieri, quella del 2008, esordì con 3.007.000 e 16.3 punti di share.