La stranezza: altro risultato straordinario per il film di Roberto Andò

La Stranezza ha appena ottenuto un altro risultato semplicemente straordinario: dopo aver dominato il lungo fine settimana con il ponte del 1° novembre, il film di Roberto Andò ha sbancato al box office durante la giornata di ieri, ottenendo quasi 71mila ingressi e mezzo milione di euro.

La stranezza: una scena del film

Nel giorno festivo del 1° Novembre il film con Toni Servillo, Salvo Ficarra e Picone aggiunge 489.556 euro e 70.927 ingressi portandosi, dopo 6gg di programmazione, a € 1.889.322 con 280.123 spettatori. Rispetto ai giorni precedenti l'incasso media per copia è cresciuto di oltre il 57%" raggiungendo i 1.046 euro.

Ricordiamo che la pellicola racconta la storia di Luigi Pirandello, il quale, recatosi in Sicilia per gli 80 anni di Giovanni Verga, scopre che l'amata balia Maria Stella è appena morta e deve essere seppellita. Questo imprevisto lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo.

La stranezza: Toni Servillo sul set insieme a Ficarra e Picone

L'incontro tra il geniale autore dei Sei personaggi in cerca d'autore e questa scalcinata compagnia amatoriale sarà foriero di molte sorprese. La stranezza è prodotto da Bibi Film e Tramp Limited con Medusa Film e Rai Cinema, in collaborazione con Prime Video. Il regista Roberto Andò, commentando i risultati ottenuti, ha commentato: "La reazione e i commenti del pubblico e della critica sulla Stranezza mi riempiono di gioia. Il film è nato dal desiderio di fare una commedia originale con un cast potente e inedito e un risultato così importante al botteghino in un periodo così difficile è già un premio".