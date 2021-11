La stagione della caccia: stasera su Rai1 l'episodio della serie C'era una volta Vigata

Stasera su Rai1 alle 21:25 torna La stagione della caccia, l'episodio della serie C'era una volta Vigata, per la regia di Roan Johnson, andato in onda per la prima volta sul primo canale RAI nell'inverno del 2019.

Locandina di La stagione della caccia

Ritorna l'immaginifico mondo di Vigata, nato dalla penna di Andrea Camilleri, ma questa volta si vola nel passato della finta cittadina siciliana: La stagione della caccia - C'era una vola Vigata è infatti ambientato nel 1880, esattamente come l'omonimo romanzo di Camilleri - pubblicato nel 1992 - da cui è tratto.

Una lunga serie di morti apparentemente accidentali sconvolgono la famiglia Peluso, una nobile stirpe di proprietari terrieri ormai in odore di decadenza. La ricchissima e potente casata viene progressivamente e misteriosamente decimata con un'impressionante successione di morti che ricorda molto quella delle prede in una battuta di caccia. Una mattanza che curiosamente inizia con l'arrivo a Vigata del giovane farmacista, Fofò La Matina, figlio del "camperi" dei marchesi Peluso.

Nel cast Francesco Scianna, Miriam Dalmazio, Tommaso Ragno, Ninni Bruschetta, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo e la partecipazione di Donatella Finocchiaro.