La stagione dei matrimoni, su Netflix in streaming da oggi

La stagione dei matrimoni, la nuova rom-com di Netflix, è disponibile in streaming sul portale a partire da oggi 4 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati.

La stagione dei matrimoni, la nuova rom-com di Netflix con Pallavi Sharda e Suraj Sharma, è disponibile in streaming sul portale a partire da oggi 4 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Asha è una ragazza che sta cercando di affermarsi sul lavoro e di emanciparsi rispetto alle rigide tradizioni con le quali è cresciuta, ma ha un problema: la sua famiglia. Sua madre, in particolare, ha ormai un unico obiettivo: trovarle un marito indiano, a ogni costo. Questo provoca un continuo nervosismo ad Asha, che cerca in tutti i modi di sottrarsi alle insistenze ossessive della madre, ma non potrà fuggire per sempre. Nel frattempo, deve persino sopportare un posto vacante in più a tavola dove dovrebbe sedere il suo promesso sposo...

Locandina di La stagione dei matrimoni

Per porre fine a questa imbarazzante situazione, Asha accetta di conoscere Ravi, l'uomo che sua madre avrebbe individuato come il prescelto. Inizialmente il suo intento è solo accontentarla e troncare sul nascere la questione, ma Ravi è in realtà una brava persona che non merita un pessimo trattamento. Così, troveranno un accordo: fingeranno di stare insieme per un periodo, anche perché quella che sta per cominciare è la stagione dei matrimoni degli amici e conoscenti, ed entrambi potranno evitare domande inopportune. Con il passare del tempo, però, tra Asha e Ravi potrebbe scoccare la scintilla che la madre della ragazza sta aspettando poco pazientemente...