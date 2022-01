La sposa, la fiction con Serena Rossi da stasera su Rai1: trama della prima puntata

Serena Rossi torna stasera su Rai1 alle 21:25 come protagonista de La sposa, nuova ficiton coprodotta da Rai ed Endemol Shine Italy, con la regia di Giacomo Campiotti. Al fianco dell'attrice napoletana Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni e il piccolo Antonio Nicolai.

La sposa: Serena Rossi in una scena

La trama della prima puntata ci porta indietro negli anni '60, in un paese della Calabria. Per pagare i suoi debiti, la famiglia Saggese deve accettare un matrimonio per procura. A sacrificarsi è Maria, che acconsente alle nozze con l'agricoltore vicentino Vittorio Bassi, rinunciando così alle sue radici e alla speranza di rincontrare il suo primo amore, Antonio, partito per il Belgio. Maria, però, scopre che suo marito non sarà Vittorio bensì suo nipote, Italo, che la rifiuta, ancora troppo sconvolto dalla scomparsa della moglie Giorgia.

Le giornate di Maria trascorrono tra il duro lavoro nella campagna, l'ostilità delle altre braccianti, Vittorio che la tratta come una serva, il disprezzo di Italo e le voci che girano sul suo conto, secondo le quali avrebbe ucciso la moglie, rea di avere un amante. Unico raggio di sole è il rapporto con Paolino, il figlio di Italo e Giorgia, un bimbo che soffre di crisi epilettiche e che dalla scomparsa della madre vive nella stalla con gli animali, senza nemmeno andare a scuola.

Maria riesce a conquistare la fiducia di Paolino e vuole che torni a scuola. Con l'aiuto di Carla, una sua amica bracciante con una forte coscienza politica, convince la maestra del paese a fargli sostenere l'esame per frequentare la terza elementare.

Il lavoro di Maria procede tra il noccioleto e il mercato. Vittorio si rende conto delle grandi capacità della ragazza e inizia a darle incarichi sempre più importanti. Anche con Italo le cose sembrano andare meglio. Ma la faticosa routine al casale dei Bassi viene spezzata dal rinvenimento da parte di un cacciatore di un cadavere in fondo a una scarpata...

Una giovane donna calabrese per garantire un futuro migliore alla sua famiglia decide di accettare il matrimonio per procura con un agricoltore vicentino e trasferirsi al Nord. Siamo nell'Italia, degli anni '60, anni di grandi cambiamenti e di trasformazioni sociali in tutti i campi, dal costume alla politica. Il Paese è nel pieno del boom economico, ma in alcune zone, al Sud, sono ancora diffuse pratiche arcaiche come quella dei matrimoni per procura. La sposa, nuova serie in tre puntate, racconta una storia ambientata nel passato, ma che parla di tematiche attualissime, come ha ribadito Serena Rossi nella nostra intervista: l'emancipazione femminile, la parità di genere, e il rispetto delle differenze socio-culturali.