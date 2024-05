La sposa cadavere: il capolavoro di Tim Burton torna al cinema dal 13 al 15 maggio

Il capolavoro di Tim Burton torna al cinema per un evento da non perdere.

Warner Bros. ha annunciato il ritorno di uno dei capolavori di Tim Burton nelle sale italiane. Si tratta di La sposa cadavere, film d'animazione del 2005 diretto da Burton e Mike Johnson. Il lungometraggio realizzato con la stop motion tornerà infatti al cinema per tre giorni, dal 13 al 15 maggio. Il circuito The Space e Uci Cinemas hanno aderito all'iniziativa ma probabilmente altre sale si uniranno.

Il film

La sposa cadavere è diretto da Tim Burton e Mike Johnson, e dalla sua uscita è stato un successo di critica e commerciale, incassando $ 118 milioni in tutto il mondo contro il suo budget di $ 40 milioni. È stato anche candidato all'Oscar come miglior film d'animazione. La pellicola è liberamente ispirata ad un'antica storia folkloristica ebraica trasposta però nell'immaginario di un'epoca vittoriana. Johnny Depp e Helena Bonham Carter prestano le voci ai protagonisti Victor ed Emily.

Victor sta per prendere in moglie la sua fidanzata Victoria quando, durante il tragitto verso il luogo del matrimonio, si ferma in un bosco per riposare. Dal terreno spunta fuori qualcosa a forma di dito e, per scherzo, Victor ci infila l'anello pronunciando i voti nuziali. Il dito si anima ed il cadavere sepolto di una ragazza uccisa torna in vita dichiarando di essere ora ufficialmente sposata con lui.

Tim Burton recentemente sta lavorando alla seconda stagione di Mercoledì, la serie Netflix con Jenna Ortega, e tornerà presto in sala come regista di Beetlejuice 2, il sequel del suo cult del 1988.