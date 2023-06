La Sirenetta: Jonah Hauer-King 'troppo muscoloso per essere un principe Disney'

Sana Shirvani, personal trainer di Jonah Hauer-King, ha raccontato l'intenso processo di allenamento e dell'attore e di come fosse diventato talmente muscoloso da sembrare un eroe della Marvel.

Jonah Hauer-King ha vestito i panni del principe Eric nel live action de La Sirenetta, uscito da poco nelle sale, ma a quanto pare avrebbe potuto benissimo interpretare un eroe della Marvel dato il fisico messo su per il film. A parlarne ci ha pensato la sua personal trainer, Sana Shirvani, svelando l'intenso allenamento a cui ha sottoposto il giovane attore, arrivando ad essere muscolosissimo, forse troppo per essere un principe della Disney.

"Siamo arrivati al punto in cui, se avesse continuato ad allenarsi in quel modo, sarebbe diventato ancora più grosso fisicamente. Ricordo che un giorno il regista mi disse che avevano bisogno di un principe forte, ma non dell'incredibile Hulk" ha racontato la personal trainer ai microfoni di Insider. "Si trattava di un programma di bodybuilding molto standard, allenavamo spalle, bicipiti, petto e tricipiti. Mentre si avvicinava il momento delle riprese ho cambiato anche il suo regime di alimentazione".

Sana ha poi elogiato la professionalità di Jonsh: "Lui è stato fantastico, ha accettato qualsiasi cosa gli dicessi di fare, allenandosi in maniera molto intensa".

La Sirenetta, recensione: pasticcio in fondo al mare

La Sirenetta, si pensa già al sequel?

Nonostante sia ancora presto per pensare a un sequel, i protagonisti de La sirenetta Halle Bailey, interprete di Ariel, e Jonah Hauer-King, che presta il volto ad Eric, hanno già delle idee in mente.

"Nel secondo film hanno una figlia, una bambina, che vuole andare in acqua. Un processo al contrario a quanto visto finora" ha dichiarato Halle Bailey. "Mi piacerebbe fare un altro film e vedere l'evoluzione di Eric. Vorrei che diventasse un sirenetto e andasse con lei in modo da continuare quella storyline" ha aggiunto Jonah Hauer-King.

Anche Javier Bardem e Melissa McCarthy, interpreti, rispettivamente, di Tritone e Ursula, hanno dichiarato di voler vedere uno spinoff incentrato sui loro personaggi.