Il tatuatore di Auschwitz: tutto quello che sappiamo sulla serie

Il 27 gennaio è dedicato alla Giornata della Memoria, per non dimenticare l'Olocausto (come vorrebbero fare le correnti negazioniste) e ricordare l'orrore perpetrato dagli uomini ed imparare a non ripetere la storia. Come tutte le ricorrenze importanti, non deve necessariamente essere circoscritta a quella data e dimenticata per il resto dell'anno. Ecco che quindi arriva dal 10 maggio in streaming su NOW la nuova serie Sky Original Il tatuatore di Auschwitz, che prova a raccontare tutto quello che credevamo di sapere sul genocidio degli ebrei da un nuovo punto di vista, a metà strada tra uno sguardo dall'interno solitamente raccontato e uno dall'esterno che ha già avuto rivoluzioni narrative recenti al cinema (La zona d'interesse) e in tv (Hunters).

Il tatuatore di Auschwitz: data di uscita, trama, cast

Harvey Keitel in una scena

Anche Il tatuatore di Auschwitz si va ad aggiungere al filone sempre più in voga delle serie ispirate da storie vere: in questo caso quella raccontata, e ovviamente in parte romanzata, nell'omonimo bestseller internazionale di Heather Morris (edito in Italia da Garzanti) adattato per la tv da Jacquelin Perske e diretto da Tali Shalom-Ezer. Nel cast Harvey Keitel e Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Hanna Prochniak e Jonas Nay. Sei episodi per tre settimane (due alla settimana) il venerdì a partire dal 10 maggio.

I prigionieri in una scena de Il tatuatore di Auschwitz

La trama de Il tatuatore di Auschwitz è incentrata su Lali (interpretato da Harvey Keitel nel presente e Jonah Hauer-King nel passato), un ebreo slovacco, che nel 1942 venne deportato ad Auschwitz, il campo di concentramento più famoso della Storia con il più alto tasso di uccisioni (un milione di ebrei), ma è sopravvissuto e oggi è vivo per raccontarlo all'aspirante scrittrice del libro (interpretata da Melanie Lynskey). Che cos'hanno di diverso la miniserie e questa storia? Qualche tempo dopo l'arrivo al campo, Lali diventa uno dei Tätowierer (tatuatori), ovvero coloro incaricati dai nazisti di marchiare i compagni di prigionia con i numeri di identificazione, quelli che rimangono sulla pelle ancora oggi ad imperitura memoria. Quindi si ritrova a vivere due vite contemporaneamente: un ebreo che rischia comunque la vita ma che per salvaguardarla è passato leggermente dall'altra parte, con un pizzico di egoismo.

Il tatuatore di Auschwitz: una storia d'amore

Jonah Hauer-King in una foto di scena

Non tutto è dramma ne Il tatuatore di Auschwitz anche perché, come anticipa nel primo episodio Lali a Heather, "sarà una storia d'amore". Con il particolare che è stata vissuta in uno dei periodi più bui della Storia. Un giorno al campo il protagonista infatti incontra Gita (Hanna Próchniak), una ragazza appena arrivata ad Auschwitz, e scatta il colpo di fulmine: da lì inizia una "relazione" coraggiosa e indimenticabile. Sotto la costante sorveglianza da parte di un instabile ufficiale nazista delle SS, Stefan Baretzki (Jonas Nay), la coppia dovrà fare carte false per sostenersi e mantenersi in vita a vicenda. Il dialogo nel presente con Heather, intervallato dai flashback del passato al campo i cui fantasmi gli fanno compagnia ancora oggi, aiutano il protagonista in una sorta di seduta psicoterapeutica.

Il tatuatore di Auschwitz: la colonna sonora con Barbra Streisand

Un'immagine della serie

Il tatuatore di Auschwitz è prodotta da Claire Mundell, che ha voluto presentare così l'autrice della canzone originale della colonna sonora realizzata appositamente per la serie: "Barbra Streisand e il suo team hanno creato un brano meraviglioso, basato sul tema principale, che riassume il messaggio chiave della serie: l'amore sopravvive all'orrore. Registrare la canzone con l'iconica voce di Barbra e William Ross che dirigeva la LSO agli Abbey Road Studios è stato un ricordo indimenticabile di cui farò tesoro per sempre. Siamo entusiasti di poter onorare la memoria di Lali e Gita con questo bellissimo brano". Mundell produce attraverso la sua società Synchronicity Films in associazione con Sky Studios (nella figura di Serena Thompson) e All3Media International (che gestisce le vendite internazionali della miniserie), una co-produzione per Sky e Peacock, che la manderà in onda in streaming negli Stati Uniti mentre Stan la renderà disponibile in Australia. In Italia sarà NOW a proporla nel suo sempre più folto e variegato catalogo.

Il tatuatore di Auschwitz: un momento tra Melanie Lynskey e Harvey Keitel

La cantautrice, attrice, scrittrice e regista vincitrice di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award Barba Streisand ha registrato il nuovo singolo Love Will Survive insieme alla London Symphony Orchestra diretta da William Ross, rendendolo disponibile dal 25 aprile con Columbia Records in tutto il mondo. È la prima volta che la cantante registra un brano per una serie tv: "A causa dell'aumento dell'antisemitismo in tutto il mondo oggi, ho voluto cantare per ricordare le sei milioni di anime che sono state perse meno di 80 anni fa. E per dire che anche nei momenti più bui, il potere dell'amore può trionfare e durare". Il brano è composto dal due volte premio Oscar Hans Zimmer in collaborazione con la pluricandidata agli Emmy Awards Kara Talve, parte del collettivo di compositori Bleeding Fingers Music, insieme al vincitore del Grammy Walter Afanasieff, con testi del candidato ai Grammy e ai Golden Globes Charlie Midnight. Hans Zimmer e Kara Talve sono anche gli autori della colonna sonora originale della serie.

Attraversando un momento delicato della nostra storia che promette di sorprendervi ed emozionarvi, ancora una volta.