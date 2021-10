La signora dello zoo di Varsavia: stasera su Canale 5 il film con Jessica Chastain

Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda La signora dello zoo di Varsavia, il film con Jessica Chastain tratto da una storia vera.

Jessica Chastain è la grande protagonista stasera su Canale 5 dove, alle 21:30, va in onda La signora dello zoo di Varsavia, film drammatico diretto nel 2017 da Niki Caro e ispirato a una storia vera, già raccontata nel libro di Diane Ackerman Gli ebrei dello zoo di Varsavia, a sua volta basato sui diari della Żabińska.

The Zookeeper's Wife: Jessica Chastain insieme ad alcune zebre

Polonia, 1939. Antonina (Jessica Chastain) e Jan (Johan Heldenbergh), proprietari del giardino zoologico di Varsavia, dopo che è stato loro ordinato di chiudere lo zoo e liquidare tutti i loro animali, si interrogano sul proprio futuro e sulla sorte degli ebrei rinchiusi nel ghetto in condizioni disperate. Decidono quindi di tenere in attività lo zoo trasformandolo in un allevamento di maiali che funga da copertura per la salvezza degli ebrei. E prima dell'inizio delle deportazioni, grazie alla copertura della nuova attività nello zoo, i due coniugi prelevano centinaia di ebrei dal ghetto e, facendoli transitare nei passaggi retrostanti le gabbie degli animali, li nascondono nelle cantine della propria casa finché non possano fuggire forniti di falsi documenti.

Nel cast, oltre ai già citati Jessica Chastain e Johan Heldenbergh, anche Daniel Brühl, Iddo Goldberg, Shira Haas, Michael McElhatton, Marta Issová, Goran Kostic, Arnost Goldflam, Martin Hofmann.