La serie di Cuphead 2, su Netflix in streaming da oggi

La serie di Cuphead! torna su Netflix in streaming con gli episodi della seconda stagione, disponibili da oggi 18 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La serie di Cuphead! torna su Netflix in streaming con gli episodi della seconda stagione, disponibili da oggi 18 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Tratta dal videogioco premiato che ha conquistato il pubblico con il suo irresistibile stile di animazione rétro, La serie di Cuphead! segue le comiche disavventure dell'impulsivo combinaguai Cuphead e di suo fratello Mugman, più cauto ma facilmente influenzabile. Alla ricerca di avventura e divertimento, i due abitanti della surreale Isola Calamaio finiscono sempre nei pasticci, ma sono pronti ad aiutarsi in ogni situazione... tranne quando la posta in gioco è l'ultimo biscotto rimasto!

La serie di Cuphead! 2: una scena della seconda stagione

La serie di Cuphead! porta in scena riferimenti vintage, gag esilaranti e un pizzico di brivido sotto forma dell'assurdo cattivo Satanasso, deciso a interferire con i piani dei nostri eroi. Prodotta da Netflix Animation, la serie vede come produttori esecutivi C.J. Kettler per King Features, gli ideatori di Cuphead Chad e Jared Moldenhauer per Studio MDHR e il vincitore di Emmy e Annie Award Dave Wasson (I corti di Topolino). Cosmo Segurson (La vita moderna di Rocko: Attrazione statica) è coproduttore esecutivo.