La scomparsa di Josef Mengele: clip esclusiva del film di Kirill Serebrennikov

Di padri, figli, massacri e identità nascoste. Si torna aa parlare delle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale ne La scomparsa di Josef Mengele, nuovo film del russo Kirill Serebrennikov in arrivo nelle sale italiane con Europictures a partire dal 29 gennaio.

Anticipato da una drammatica clip esclusiva, il film è tratto dall'omonimo romanzo di Olivier Guez del 2017 che tratteggia un inquietante ritratto di Olivier Guez, medico nazista responsabile dei crudeli esperimenti di eugenetica che si svolsero nel campo di concentramento di Auschwitz Birkenau, usando i deportati come cavie umane, soprattutto bambini.

Che cosa accade nella clip esclusiva?

All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, Josef Mengele riuscì a sottrarsi al Processo di Norimberga fuggendo in Sud America per rifarsi una vita in clandestinità. Dopo essersi rifugiato a Buenos Aires e in Paraguay, Mengele approda in Brasile organizzando la sua metodica sparizione per sfuggire a qualsiasi forma di processo.

Al centro della clip esclusiva assistiamo a un confronto tra Mengele e il figlio Rolf, che si lamenta di essere stato costretto a utilizzare una falsa identità per raggiungere il padre. Capelli lunghi, sguardo addolorato, il solco profondo tra padre e figlio viene rappresentato anche visivamente tanto che a un certo punto Mengele accusa il figlio di essere diventato comunista. Il confronto rappresenta un assaggio del tono della drammatica pellicola.

"Ciò che mi ha interessato fin da subito nell'idea di adattare il libro di Olivier Guez è la domanda: cosa diventano i criminali di guerra una volta che la guerra è finita? Esiste una giustizia divina? Queste persone vengono raggiunte dal loro passato? La questione del karma, del castigo e della giustizia mi ha sempre affascinato" ha dichiarato il regista.