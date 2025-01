La scimmia: Theo James nel trailer esagerato e sanguinolento dell'horror di Osgood Perkins

Folle, esagerato, ridicolo ed estremamente sanguinolento. Ecco il nuovo trailer de La scimmia, adattamento dell'omonimo racconto di Stephen King interpretato da Theo James, Tatiana Maslany ed Elijah Wood.

Prodotto da James Wan, il film è diretto dal regista di Longlegs Osgood Perkins e racconta la storia di due gemelli che trovano una misteriosa scimmia con la molla. Ogni volta che viene azionata, una serie di morti atroci distrugge la loro famiglia. Venticinque anni dopo, la scimmia torna alla luce dando inizia a una nuova follia omicida e costringendo i fratelli ad affrontare il giocattolo maledetto.

Il trailer redband ci fornisce un assaggio della follia che si scatena quando la scimmia viene liberata, ed è chiaro che il film non sarà per i deboli di cuore.

Robert Zemeckis sotto ecstasy

"La scimmia è come Robert Zemeckis sotto l'effetto dell'ecstasy", ha detto Perkins. "È una commedia molto giocosa con un linguaggio davvero eccessivo. È un film per bambini vietato ai minori."

"Volevo abbracciare l'umorismo di Stephen King", ha proseguito. "Volevo avvicinarmi aCreepshow e Misery, e volevo che il film sembrasse un'opera di Stephen King per onorarlo davvero. Voglio dire, è lo scrittore più significativo... di sempre? In qualsiasi genere, in modo prolifico, anche solo in termini di impatto. Certamente per il genere horror, che si tratti di letteratura o di film, non c'è nessuno che abbia contribuito più di lui. Quindi è tempo di onorarlo davvero. Ho davvero realizzato un film che speravo gli sarebbe piaciuto".