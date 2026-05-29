La sala professori stasera su Rai 3: trama, cast e durata del thriller tedesco

Stasera venerdì 29 maggio arriva in prima visione assoluta su Rai 3, nel ciclo Il grande cinema d'autore, il thriller psicologico La sala professori, firmato dal regista İlker Çatak. Un'opera intensa e claustrofobica che trasforma una scuola in un campo di tensioni morali e sospetti crescenti.
La trama: quando la giustizia diventa un labirinto morale
Al centro della storia c'è Carla Nowak, giovane insegnante di matematica ed educazione fisica, convinta sostenitrice del dialogo e della trasparenza. Quando una serie di furti sconvolge l'equilibrio dell'istituto, decide di intervenire personalmente per scoprire il responsabile.
Un gesto nato da un forte senso di giustizia che, però, si trasforma presto in una spirale di diffidenza e conflitto, mettendo in crisi l'intera comunità scolastica.
Un thriller psicologico tra etica e pressione sociale
Diretto da İlker Çatak, il film costruisce una tensione crescente attraverso uno stile essenziale e rigoroso, dove gli spazi della scuola diventano protagonisti silenziosi del racconto. Il risultato è un'opera che riflette con lucidità su temi come responsabilità individuale, dinamiche di potere e fragilità dei sistemi educativi.
Un'interpretazione intensa di Leonie Benesch
A guidare il film è l'interpretazione misurata e potente di Leonie Benesch, che dà vita a una protagonista complessa, sospesa tra idealismo e disillusione. Nel cast anche Michael Klammer, Rafael Stachowiak ed Eva Löbau, che contribuiscono a rendere ancora più credibile la tensione collettiva che attraversa la scuola.
Interpreti e personaggi de "La sala professori"
- Leonie Benesch: Carla Nowak
- Michael Klammer: Thomas Liebenwerda
- Rafael Stachowiak: Milosz Dudek
- Anne-Kathrin Gummich: Bettina Böhm
- Eva Löbau: Friederike Kuhn
- Kathrin Wehlisch: Lore Semnik
- Sarah Bauerett: Vanessa König
- Leonard Stettnisch: Oskar
- Oscar Zickur: Lukas
- Antonia Luise Krämer: Jenny
- Elsa Krieger: Hatice
Un film candidato agli Oscar 2024
La sala professori è stato candidato agli Oscar 2024 come Miglior Film Internazionale per la Germania, confermando la forza del cinema europeo contemporaneo nel raccontare le contraddizioni del presente. Un'opera simbolica, che culmina in una sequenza finale destinata a lasciare lo spettatore con più domande che risposte.
Dove vedere in tv e in streaming La sala professori e durata del film
Il film con Leonie Benesch andrà in onda stasera, venerdì 29 maggio 2026 alle 21:25 su Rai 3. La sala professori sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola che dura circa 98 minuti e terminerà alle 23:00 cedendo il passo a Decenni. Anni 50-60.