La sala professori stasera su Rai 3: trama, cast e durata del thriller tedesco

Un thriller psicologico ambientato in una scuola che diventa teatro di conflitti morali e sospetti: La sala professori racconta la crisi della fiducia e dell'autorità attraverso una storia intensa e attuale.

Stasera venerdì 29 maggio arriva in prima visione assoluta su Rai 3, nel ciclo Il grande cinema d'autore, il thriller psicologico La sala professori, firmato dal regista İlker Çatak. Un'opera intensa e claustrofobica che trasforma una scuola in un campo di tensioni morali e sospetti crescenti.

La trama: quando la giustizia diventa un labirinto morale

Al centro della storia c'è Carla Nowak, giovane insegnante di matematica ed educazione fisica, convinta sostenitrice del dialogo e della trasparenza. Quando una serie di furti sconvolge l'equilibrio dell'istituto, decide di intervenire personalmente per scoprire il responsabile.

Un gesto nato da un forte senso di giustizia che, però, si trasforma presto in una spirale di diffidenza e conflitto, mettendo in crisi l'intera comunità scolastica.

La sala professori: Leonie Benesch in una scena del film

Un thriller psicologico tra etica e pressione sociale

Diretto da İlker Çatak, il film costruisce una tensione crescente attraverso uno stile essenziale e rigoroso, dove gli spazi della scuola diventano protagonisti silenziosi del racconto. Il risultato è un'opera che riflette con lucidità su temi come responsabilità individuale, dinamiche di potere e fragilità dei sistemi educativi.

Un'interpretazione intensa di Leonie Benesch

A guidare il film è l'interpretazione misurata e potente di Leonie Benesch, che dà vita a una protagonista complessa, sospesa tra idealismo e disillusione. Nel cast anche Michael Klammer, Rafael Stachowiak ed Eva Löbau, che contribuiscono a rendere ancora più credibile la tensione collettiva che attraversa la scuola.

La sala professori: Leonie Benesch durante una scena del film

Interpreti e personaggi de "La sala professori"

Leonie Benesch: Carla Nowak

Michael Klammer: Thomas Liebenwerda

Rafael Stachowiak: Milosz Dudek

Anne-Kathrin Gummich: Bettina Böhm

Eva Löbau: Friederike Kuhn

Kathrin Wehlisch: Lore Semnik

Sarah Bauerett: Vanessa König

Leonard Stettnisch: Oskar

Oscar Zickur: Lukas

Antonia Luise Krämer: Jenny

Elsa Krieger: Hatice

Un film candidato agli Oscar 2024

La sala professori è stato candidato agli Oscar 2024 come Miglior Film Internazionale per la Germania, confermando la forza del cinema europeo contemporaneo nel raccontare le contraddizioni del presente. Un'opera simbolica, che culmina in una sequenza finale destinata a lasciare lo spettatore con più domande che risposte.

Dove vedere in tv e in streaming La sala professori e durata del film

Il film con Leonie Benesch andrà in onda stasera, venerdì 29 maggio 2026 alle 21:25 su Rai 3. La sala professori sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola che dura circa 98 minuti e terminerà alle 23:00 cedendo il passo a Decenni. Anni 50-60.