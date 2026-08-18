La Ruota della Fortuna richiama in gara due vecchi concorrenti, e il motivo è insolito

Nella puntata del 17 agosto de La Ruota della Fortuna, il pubblico di Canale 5 ha assistito a un ritorno inatteso. In studio, infatti, Gerry Scotti ha riaccolto due concorrenti già protagonisti di precedenti puntate: Lorenzo, arrivato da Colleferro e già visto il 6 marzo, e Michael, pasticcere di Villafranca Padovana, presente invece lo scorso 26 marzo.

Gerry Scotti spiega la riammissione dei due concorrenti

A chiarire il motivo del loro ritorno è stato lo stesso conduttore. Scotti ha spiegato che all'interno del programma esiste un ufficio incaricato di verificare eventuali irregolarità che possono verificarsi durante le diverse fasi del gioco. Quando vengono individuate situazioni che possono aver inciso sul corretto svolgimento della gara, i concorrenti possono quindi essere riammessi a giocare.

Gerry Scotti non ha fornito ulteriori dettagli tecnici sui casi specifici di Lorenzo e Michael, ma il meccanismo non rappresenta una novità assoluta per La Ruota della Fortuna. In precedenza, infatti, anche altri concorrenti erano stati riammessi dopo aver segnalato errori sul tabellone che avevano avuto conseguenze sullo svolgimento della gara.

Per Michael, la seconda possibilità si è rivelata particolarmente fortunata. Il concorrente padovano è riuscito a superare gli avversari e ad arrivare fino alla fase finale della puntata. L'automobile è sfumata per un soffio durante il Ruba Secondi, complice un'ultima risposta errata, ma il suo percorso si è comunque concluso con un bottino superiore ai 20.000 euro.

La vittoria ha inoltre garantito a Michael il diritto di tornare in gara il 18 agosto, con la possibilità di incrementare ulteriormente il montepremi conquistato.

La Ruota della Fortuna, ancora ascolti record su Canale 5

Il successo della puntata non si è fermato alla gara. La Ruota della Fortuna ha confermato il suo ottimo momento sul fronte degli ascolti, raccogliendo su Canale 5 4.112.000 spettatori con il 27,6% di share. Il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha così mantenuto un netto vantaggio su L'Eredità Summer, che su Rai 1 ha registrato 2.448.000 spettatori e il 16,4% di share.