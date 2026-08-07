La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti compie 70 anni con tre volti storici dei suoi quiz

Questa sera Gerry Scotti si prepara a festeggiare un traguardo importante: 70 anni. A celebrare il compleanno del conduttore sarà La Ruota della Fortuna, il programma grazie al quale Scotti sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza televisiva. Per l'occasione sono previsti concorrenti speciali: tre protagonisti che hanno segnato la storia dei quiz condotti dal presentatore.

La Ruota della Fortuna, una nuova stagione di successo per Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna fu resa popolare da Mike Bongiorno all'inizio degli anni Novanta. Oltre trent'anni dopo, il programma è stato riportato in auge da Gerry Scotti la scorsa estate e, da allora, è diventato un appuntamento fisso per il pubblico dell'access prime time.

Gli ascolti ottenuti dal programma hanno assunto un peso sempre maggiore nel palinsesto televisivo, tanto da mettere in difficoltà Affari Tuoi, Striscia la Notizia e L'Eredità Summer, condotto da Marco Liorni. Quest'ultimo programma, che ha sostituito il game-show di Stefano De Martino nei mesi estivi, si è attestato intorno al 16% di share, contro il 28% raggiunto da Scotti.

Gerry Scotti, gli ospiti speciali per festeggiare i 70 anni

Per festeggiare Gerry Scotti, questa sera La Ruota della Fortuna ha previsto degli ospiti speciali. In studio arriveranno Ferdinando Sallustio, storico campione di Passaparola, Enrico Remigio, protagonista di Chi vuol essere milionario?, e Nicolò Scalfi, campione di Caduta Libera.

Enrico Remigio di Chi vuol essere milionario?

Tre volti che hanno lasciato il segno nei quiz condotti proprio da Gerry Scotti e che questa volta torneranno in televisione per rendere omaggio a Gerry Scotti in occasione del suo importante traguardo. Nel corso della puntata non mancheranno aneddoti, curiosità, ricordi e grandi sorprese, per una celebrazione che vuole ripercorrere una carriera televisiva lunga ben 43 anni.

Gerry Scotti è uno dei conduttori televisivi più conosciuti e amati in Italia. Ha iniziato la sua carriera nel mondo della radio, per poi approdare alla televisione negli anni Ottanta. Nel corso degli anni ha condotto numerosi programmi di successo, tra cui Chi vuol essere milionario?, Caduta Libera e Striscia la Notizia. Grazie alla sua simpatia e alla sua capacità di coinvolgere il pubblico, è diventato un volto storico della televisione italiana, conquistando generazioni di telespettatori.