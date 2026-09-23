La Ruota dei campioni... e delle stelle stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni

Questa sera, mercoledì 23 settembre, appuntamento speciale su Canale 5 con La Ruota dei Campioni... e delle stelle. Al timone del game show, in onda dalle 20.40, ci sarà ancora una volta Gerry Scotti, protagonista di una serata interamente dedicata a uno dei programmi più amati della rete.

La Ruota dei campioni... e delle stelle: cosa succede stasera

La puntata vedrà tornare in gioco alcuni dei Campioni che hanno conquistato i montepremi più alti a La Ruota della Fortuna. Saranno nove i concorrenti pronti a sfidarsi alla celebre Ruota, divisi in gruppi di tre e impegnati in cinque incontri tematici.

Ma le sorprese non finiscono qui. A rendere speciale l'appuntamento sarà infatti la presenza de Il Volo: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si cimenteranno a loro volta con i tabelloni del game show, affrontando manche dedicate.

Il Volo: Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble

La sfida tra i Campioni proseguirà fino a determinare i tre concorrenti con il montepremi complessivo più alto. Saranno loro a contendersi il titolo di Campione dei Campioni attraverso altre due manche. Il vincitore avrà quindi accesso a La Ruota delle Meraviglie, dove potrà tentare di conquistare un premio fino a 300.000 euro.

Un'opportunità analoga sarà riservata ai membri de Il Volo. Il componente del trio che riuscirà a conquistare il montepremi più consistente avrà anche l'opportunità di partecipare alla Ruota delle Meraviglie. In questa occasione, tuttavia, l'eventuale premio, che può arrivare fino a 300mila euro, non verrà assegnato al cantante: l'intero importo sarà infatti destinato a Mediafriends, con l'obiettivo di sostenere le attività dell'Orchestra Giovanile Quattro Ottavi.

L'iniziativa è stata ideata per offrire nuove opportunità a giovani che si trovano ad affrontare difficoltà economiche o condizioni di isolamento sociale, facendo della musica un mezzo attraverso cui favorire la formazione, la socializzazione e lo sviluppo personale. A completare la serata ci sarà poi un volto ormai imprescindibile del programma: Samira Lui, presente in studio al tabellone.