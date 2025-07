La ruota della fortuna, Gerry Scotti da oggi su Canale 5 nell'access prime time: il montepremi maxi, le novità

Da questa sera, lunedì 14 luglio, Gerry Scotti riporta in tv il quiz più amato, La Ruota della Fortuna, ma in un orario completamente nuovo rispetto alla scorsa edizione. Dopo oltre trent'anni dominati da Striscia la Notizia e Paperissima Sprint, Canale 5 rivoluziona l'access prime time con una scommessa dal sapore vintage ma dall'anima ultra pop.

La nuova sfida di Gerry Scotti in access prime time

Alle 20.40, subito dopo il TG5, il game show debutta nella fascia più ambita e sono tante le novità: uno studio rinnovato, una band dal vivo e la presenza fissa di Samira Lui come spalla. Il pubblico in studio torna protagonista, mentre i concorrenti si mettono alla prova tra indovinelli, colpi di fortuna e giri di ruota da brivido.

Cambia anche il finale: il campione di puntata dovrà affrontare La Ruota delle Meraviglie e in soli 60 secondi indovinare ben tre frasi misteriose. In palio? Fino a 200.000 euro. A rendere tutto più dinamico ci penseranno anche le nuove manche, come La Ruota del Tempo dedicata a eventi storici, e l'immancabile round musicale.

Via Paperissima Sprint, dentro i quiz: Mediaset rivoluziona l'estate

Ma con Gerry Scotti su Canale 5 che fine fa Paperissima Sprint? Il programma dell'estate per eccellenza della fascia access del quinto canale torna alle origini e si sposta su Italia 1 all'ora di pranzo, dove debuttò nel lontano 1990. Mediaset cambia così volto alle sue serate estive: sarà un successo o un flop?

L'estate 2025 parla il linguaggio della nostalgia 2.0

La nuova Ruota della Fortuna andrà in onda ogni sera su Canale 5, fino al ritorno di Striscia la notizia previsto in autunno. E mentre Rai 1 si affida a Bianca Guaccero con la TopTen di Techetechete, Mediaset risponde con frasi da indovinare, ruote da far girare e Gerry Scotti pronto a rimescolare ancora una volta il gioco della tv generalista.