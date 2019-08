La ruota del tempo: nuovi arrivi nel cast della serie Amazon

La Ruota del Tempo, la serie Amazon tratta dai romanzi di Robert Jordan, ha trovato altri membri del suo cast. Il progetto arriverà sul piccolo schermo grazie al lavoro compiuto da Rafe Judkins, coinvolto come produttore esecutivo e showrunner.

La storia raccontata in La ruota del tempo è ambientata in un mondo epico in cui esiste la magia e solo certe donne possono accedervi. Moiraine (ruolo affidato a Rosamund Pike) è membro di un'incredibile organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai e arriva nella piccola città di Two Rivers dove intraprende un viaggio pericoloso insieme a cinque giovani ragazzi e ragazze, gruppo che dovrebbe comprendere anche il Drago Rinato, al centro di una profezia che lo indica come il possibile salvatore o distruttore dell'umanità.

Nel cast, come svelato dalla produzione del progetto targato Amazon Studios, ci saranno anche: Josha Stradowski (Just Friends) che interpreterà il ruolo di Rand al'Thor, descritto come il più "centrale dei tre protagonisti della serie e il potenziale salvatore o distruttore del mondo"; Marcus Rutherford (Obey) che avrà la parte di Perrin Aybara, un forte ta'veren che ha "delle incredibili capacità nel manipolare Tel'aran'rhiod"; Zoe Robins (The Shannara Chronicles) che sarà Nynaeve, una giovane dagli incredibili poteri; Barney Harris (Billy Lynn's Long Halftime Walk) che ha ottenuto il ruolo del generale Mat Cauthon, marito dell'Imperatrice di Seanchan; e Madeleine Madden (Dora and the Lost City of Gold) che apparirà nella parte di Egwene Al'Vere, una giovane che spesso viene considerata arrogante e che vuole imparare tutto, il più in fretta possibile.

Alla regia dei primi due episodi ci sarà Uta Briesewitz che fa parte anche del team dei produttori.