La rosa della vendetta: trama della quinta puntata, su Canale 5 in questo venerdì 5 luglio

La rosa della vendetta ritorna stasera su Canale 5 in prima serata con una nuova puntata all'insegna dei colpi di scena. Se la scorsa settimana sembrava esserci un momento di distensione nella storia, con Gulcemal che sembrava animato da buoni sentimenti, questa volta Deva si ritroverà presa tra due fuochi. E dovrà anche affrontare il suo ex fidanzato dopo aver scoperto il terribile tradimento.

La rosa della vendetta: anticipazioni della quinta puntata

Mert è distrutto: Deva, la donna di cui è ancora innamorato, ha scoperto tutti i suoi tradimenti e non intende perdonarlo. Lei dal canto suo, una volta saputa la verità, corre da Gulcemal per confessargli che era fidanzata con Mert prima che lui sposasse Gulendam. Quando arriva al suo cospetto, però, resta molto colpita dall'attegiamento violento che l'uomo ha con Semih. Deva ripensa alla sua decisione di rimanere con lui ed elabora un nuovo piano di fuga dalla sua tenuta. Per farlo ha bisongo di consultarsi con il padre Ibrahim, per questo chiede a Gulcemal il permesso per uscire e andare in ospedale.

Permesso accordato ma solo a un patto: che Deva lo accompagni alla festa di fidanzamento della figlia del sindaco. La giovane accetta e chiede in cambio qualcosa di simbolico: tutte le stelle del firmamento per adornare i capelli.

Quando arriva in ospedale, Deva è sorpresa dalla richiesta di suo padre: è meglio che lei resti nella tenuta ancora un po'. Sarà infatti Armagan, il fratello di Gulcemal e Gulendam, ad aiutarla a scappare con l'aiuto di un complice.

Quando arriva il giorno della festa, Zafer è costretta a un nuovo faccia a faccia con Gulcemal. La donna è infuriata: non vuole che a Bursa le persone sappiano che quell'uomo considerato da tutti malvagio è suo figlio. Gulcemal soffre ma accetta di non parlare a nessuno degli invitati del loro segreto. Tornati a casa, Deva si prepara alla fuga ma non può neppure immaginare chi sta per intromettersi: sopraggiunge Mert che implora il suo perdono. La ragazza ha però deciso di andare dritta per la sua strada. Lasciato indietro Mert, con l'aiuto del complice di Armagan, Deva riesce a evadere dalla tenuta, ma la sua fuga dura poco: gli uomini di Zafer la raggiungono e la sequestrano.

Zafer parla a telefono con Mert e gli spiega il piano, ma non si accorge che ad ascoltarla c'è Armagan.