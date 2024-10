La rosa della vendetta anticipazioni del 6 ottobre 2024: Gulcemal e Deva pronti a un passo importante

Un'altra domenica in compagnia de La rosa della vendetta, la soap turca con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara) che torna stasera su Canale 5 in prima serata. Per Deva non è un momento facile: dopo la fuga della scorsa settimana, la giovane sarà chiamata a una decisione molto importante sul suo futuro. Inconsapevole, però, del fatto che qualcuno la stia mettendo ancora una volta in guai seri.

Anticipazioni La rosa della vendetta: Gulendam prova a uccidere Mert

Gulcemal e Deva stanno tornando a casa quando si imbattono in Armagan, gravemente ferito nel bosco. Nonostante le sue resistenze, i due lo convincono a salire in macchina con loro. Nel frattempo, nella tenuta di Gulcemal, Ibrahim, Ipek, Gara e Canan aspettano impazienti il ritorno dell'imprenditore e, sperano, di Deva. Ipek guarda attentamente Gara, è convinta che si conoscano già, ma Gara nega di averla mai vista.

Nel frattempo Gulendam ha scoperto il segreto di Mert e Deva ed è furiosa. In preda alla collera cerca addirittura di uccidere il marito, ma poi lui riesce a calmarla, raccontandole ancora una volta una pietosa bugia. Lui avrebbe voluto dirle ogni cosa ma è stata Deva a impedirlo. Il perchè? La donna è una spia di Zafer e ha bisogno del silenzio di Mert per non far fallire il suo piano. Lui invece con il tempo si è innamorato di Gulendam, tanto da non poter immaginare di vivere senza di lei. Per rendere più credibile il racconto, Mert inscena addirittura un tentativo di suicidio. Manipolata dal marito, Gulendam gli promette fedeltà e accetta di non raccontare niente a suo fratello.

Gulcemal invita Deva al lago: vuole chiederle di sposarlo. Sopraffatta dall'emozione e dalla sorpresa, Deva accetta, ma dentro di sè sa che ci sono ancora molti segreti a gettare ombre su questo amore.

Mentre torna a casa dopo aver riaccompagnato la sua fidanzata, Gulcemal riceve la telefonata preoccupata di Armagan: la vita di Zafer è in pericolo! Quel figlio mai amato corre, disperato, in ospedale e, dopo aver chiamato un chirurgo di fiducia, dona il suo sangue per salvare la madre.

Vefa intanto prova a convincere Gulendam e non far visita a Deva ma lei oppone un netto rifiuto. Mentre a casa di Ibrahim tutti stanno facendo colazione, una scenata inattesa mette a rischio il ritrovato ma fragile equilibrio.