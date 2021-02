La regola d'oro, il film con Edoardo Pesce in streaming su Chili

Tornare da una guerra, rientrare a casa e ritrovarsi al centro del circo mediatico: su Chili da oggi 26 febbraio e grazie a Sweet Chili, è disponibile in streaming il film La Regola d'Oro, opera seconda del regista Alessandro Lunardelli, con protagonisti Edoardo Pesce e Simone Liberati.

Ettore è un giovane militare dell'esercito italiano che cade vittima di un sequestro in Libano in seguito a un atto di insubordinazione. Dopo molti mesi viene liberato e riportato in Italia dove ad attenderlo c'è un intero paese in fibrillazione. Tutti lo considerano un eroe e l'Esercito vuole che l'eroe si mostri in una passerella mediatica al Festival di Taormina. Ettore vorrebbe solo sparire e dimenticare ma da quel momento viene affidato alle cure di Massimo, un autore televisivo che ha il compito di prepararlo per lo spettacolo. Sul palco, durante il festival, Ettore avrà il suo momento, i suoi minuti di popolarità, che potrebbero dare un senso, forse, alle tragiche esperienze precedenti.

Locandina di La regola d'oro

Spiega il regista: "Accanto alla vicenda individuale di Ettore quello che mi interessa raccontare è il processo mediatico che crea "il personaggio del momento" e la suggestione di fare un film "sulla guerra" senza che sia "di guerra." Ed è così che la storia del protagonista viene contaminata dai desideri e dalle azioni di una coppia di professionisti televisivi, lui autore e lei anchorwoman, che a diverso titolo riusciranno a salvargli la vita". Nel cast, oltre a Pesce e Liberati, Barbora Bobulova, Hadas Yaron, Rita Hayek, Luis Gnecco e Andrea Pennacchi. La regola d'oro è una produzione Pupkin Production con Rai Cinema.