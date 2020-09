La regola del sospetto: Colin Farrell e la battuta improvvisata che usò anche con una ragazza

La scena de La regola del sospetto in cui il personaggio di Colin Farrell racconta alla ragazza che ha conosciuto nel bar che è "appena uscito di prigione" è stata un'idea di Farrell, apparentemente la sequenza è tratta da un evento accaduto realmente nella vita dell'attore.

Farrell ha detto di aver usato quella frase una volta con una ragazza in un bar, aggiungendo anche che l'approccio funzionò alla grande, quindi i produttori decisero di rispettare la sua improvvisazione ed inserirono la frase nel montaggio finale della pellicola.

Su Rotten Tomatoes il film ha un punteggio di approvazione del 43% sulla base di 167 recensioni, con una valutazione media di 5,55 / 10. Uno dei critic del sito afferma:: "Questo thriller raffinato è coinvolgente finché non prende una svolta un po' troppo prevedibile".

Todd McCarthy di Variety ha dichiarato: "La pellicola può essere considerata 'sciocca' e non molto realistica ma la prima parte è senz'altro piacevole, la seconda no. Come ultima cosa, usciti dalla sala, si ha un quadro più chiaro a proposito di quanto sia difficile gestire una relazione all'interno degli uffici della CIA."